Notizie del mattino: Trump pone condizioni all'Iran. Il petrolio sale mentre svaniscono le speranze di una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz

Wall Street ha chiuso la seduta in lieve calo. Sia l’S&P 500 sia il Dow Jones hanno registrato una flessione contenuta, mentre il Nasdaq ha perso circa lo 0,3%.

I titoli del settore dei semiconduttori hanno vissuto una seduta più debole, con Nvidia, AMD e Intel tutte in territorio negativo. Intel è stata particolarmente penalizzata, perdendo il 4% dopo la notizia di una prevista emissione azionaria da 15 miliardi di dollari. La società intende raccogliere i fondi necessari per espandere la produzione di chip, un’operazione che comporterebbe una certa diluizione per gli azionisti esistenti.

I mercati asiatici si avviano a chiudere la giornata in ordine misto. Il KOSPI della Corea del Sud si distingue al rialzo, registrando la seconda giornata consecutiva di guadagni, sostenuto dal forte rimbalzo delle azioni Samsung. Anche il Nikkei 225 giapponese sta mostrando una performance positiva, con un rialzo di circa il 2%. I mercati cinesi, invece, restano sotto pressione, con l’Hang Seng in calo di circa lo 0,8%.

L’Iran ha posto diverse condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, tra cui il pagamento di compensazioni, la revoca delle sanzioni e la fine delle operazioni militari statunitensi. In risposta, Donald Trump ha irrigidito la sua posizione nei confronti di Teheran, affermando che gli Stati Uniti chiederanno a loro volta un risarcimento per gli americani uccisi o gravemente feriti nei conflitti con l’Iran. La questione dovrebbe rientrare nelle future trattative di pace.

Di conseguenza, le possibilità di raggiungere rapidamente un accordo si stanno riducendo, mentre i prezzi del petrolio sono in rialzo, con i mercati preoccupati che le restrizioni al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz possano protrarsi.

I metalli preziosi hanno iniziato la giornata in lieve calo. L’oro perde circa lo 0,2%, scendendo sotto i 4.400 dollari, mentre l’argento cede oltre l’1,5%, portandosi sotto i 65 dollari.

La Reserve Bank of Australia (RBA) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 4,35%, in linea con le attese del mercato. La RBA considera ancora l’inflazione troppo elevata, sebbene i dati più deboli sul fronte economico e del mercato del lavoro abbiano dato alla banca centrale la possibilità di attendere e valutare la situazione. L’istituto mantiene un approccio prudente e non ha escluso ulteriori rialzi dei tassi qualora le pressioni inflazionistiche dovessero tornare ad aumentare.

La Bank of Japan (BoJ) sta valutando sempre più concretamente un rialzo dei tassi a settembre, alla luce dei timori che l’inflazione elevata possa persistere. I mercati stanno attribuendo un peso crescente alla possibilità di un rialzo nella riunione del 17-18 settembre, che potrebbe fornire ulteriore sostegno allo yen giapponese.

Anche la People’s Bank of China (PBoC) ha compiuto una mossa significativa, evitando per la prima volta da giugno di immettere ulteriore liquidità nel sistema bancario, motivando la decisione con livelli di liquidità ritenuti sufficienti. La decisione sembra riflettere una scelta relativa alla liquidità domestica, piuttosto che un cambiamento più ampio della politica monetaria.

Un eventuale rafforzamento duraturo dello yen dovrebbe dipendere principalmente da ulteriori rialzi dei tassi da parte della BoJ, più che dal rimpatrio dei capitali o da possibili interventi sul mercato valutario. L’ultimo intervento congiunto di Stati Uniti e Giappone ha fornito soltanto un sostegno temporaneo allo yen, mentre l’assenza di ulteriori interventi decisi da parte di Tokyo ha consentito alla valuta di indebolirsi nuovamente.

Il mercato delle criptovalute appare leggermente più forte, con Bitcoin ed Ethereum che hanno iniziato la giornata con guadagni contenuti.

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