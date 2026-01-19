Gli indici europei sotto pressione per la disputa sulla Groenlandia, il Giappone annuncia elezioni anticipate 🎙️

Gli indici europei stanno registrando una vendita piuttosto marcata , guidata dalle minacce di dazi avanzate dal presidente statunitense Donald Trump . Gli indici azionari sono in calo tra l’1,00% e l’1,80% .

perde l’ , il l’ , il lo e l’ l’ . Il scende dell’ . L’euro rimane relativamente forte, con in rialzo dello . I commenti di Trump, che suggeriscono nuovi dazi contro l’Europa, mirano a esercitare pressione sui decisori politici — in particolare sulla Danimarca — in relazione ai negoziati sulla Groenlandia . La politica commerciale è tornata nuovamente in primo piano e la turbolenza sta minando la fiducia nei recenti accordi commerciali tra USA e UE .

— in relazione ai negoziati sulla . La politica commerciale è tornata nuovamente in primo piano e la turbolenza sta minando la fiducia nei recenti accordi commerciali tra . L’ Unione Europea sta valutando dazi di ritorsione fino a 93 miliardi di euro sulle importazioni dagli Stati Uniti, con misure preparate lo scorso anno che potrebbero essere riattivate.

sta valutando dazi di ritorsione fino a sulle importazioni dagli Stati Uniti, con misure preparate lo scorso anno che potrebbero essere riattivate. I funzionari UE hanno inoltre sollevato la possibilità di ricorrere allo strumento anti-coercizione , che potrebbe limitare l’accesso delle aziende statunitensi al mercato unico europeo . Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri continua a favorire il dialogo.

, che potrebbe limitare l’accesso delle aziende statunitensi al . Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri continua a favorire il dialogo. Francia e Germania stanno coordinando una risposta congiunta verso gli Stati Uniti, mentre la leadership più ampia dell’UE considera le misure di ritorsione principalmente come leva in vista di incontri di alto livello con Trump durante il World Economic Forum di Davos .

. Il Forum di Davos inizia questa settimana in un contesto di tensioni geopolitiche elevate.

inizia questa settimana in un contesto di tensioni geopolitiche elevate. I dati sull’ inflazione dell’Area Euro di dicembre hanno confermato l’inflazione headline (CPI) all’ 1,9% a/a , mentre l’inflazione core è rimasta elevata al 2,3% , rafforzando l’atteggiamento prudente della Banca Centrale Europea .

di dicembre hanno confermato l’inflazione headline (CPI) all’ , mentre l’inflazione core è rimasta elevata al , rafforzando l’atteggiamento prudente della . L’inflazione dei servizi persistentemente alta ( 3,4% ) continua a limitare la capacità della BCE di segnalare un rapido allentamento della politica monetaria.

) continua a limitare la capacità della BCE di segnalare un rapido allentamento della politica monetaria. In Asia, il primo ministro giapponese ha annunciato elezioni anticipate previste per l’inizio di febbraio, con l’obiettivo di consolidare il potere politico.

ha annunciato elezioni anticipate previste per l’inizio di febbraio, con l’obiettivo di consolidare il potere politico. Le autorità giapponesi hanno segnalato la disponibilità a intervenire contro movimenti eccessivi o speculativi nel mercato valutario.

L’Unione Europea sta inoltre preparando nuove regolamentazioni volte a ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi in settori di infrastrutture critiche , tra cui telecomunicazioni, sistemi di energia solare e tecnologie di sicurezza.

volte a ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi in settori di , tra cui telecomunicazioni, sistemi di energia solare e tecnologie di sicurezza. Sul fronte societario, Tesla ha attirato l’attenzione dopo che Cathie Wood di ARK Invest ha sostenuto che l’azienda sta passando da costruttore automobilistico tradizionale a piattaforma tecnologica e di robotaxi ad alto margine .

ha attirato l’attenzione dopo che di ha sostenuto che l’azienda sta passando da costruttore automobilistico tradizionale a piattaforma tecnologica e di ad . La decisione del Canada di ridurre i dazi sui veicoli elettrici prodot

