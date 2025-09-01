Gli indici PMI dell'Eurozona superano le aspettative. EURUSD vicino al massimo di 1 mese

La pubblicazione odierna dei dati PMI manifatturieri per l’Eurozona ha mostrato risultati superiori alle attese. Sebbene per le principali economie si trattasse di letture finali, alcuni punti chiave meritano attenzione: Spagna ha registrato un netto miglioramento, con l’indice salito a 54,3, ben al di sopra delle attese (52,0) e del 51,9 del mese precedente.

Italia è tornata in territorio di espansione, con l’indice a 50,4, superando sia la previsione (49,8) sia la lettura precedente (49,8).

Francia ha mostrato una revisione al rialzo rispetto alla stima preliminare, salendo sopra quota 50 a 50,4. Si tratta di un netto miglioramento rispetto al preliminare (49,9) e al 48,2 di luglio.

Germania ha registrato un dato leggermente inferiore rispetto alla stima preliminare, restando sotto la soglia di espansione: 49,8 contro il preliminare di 49,9, pur rappresentando un progresso rispetto al 49,1 di luglio. Complessivamente, il PMI manifatturiero finale dell’Eurozona si è attestato a 50,7, superando sia la previsione sia la lettura preliminare di 50,5. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 49,8 di luglio e del livello più alto da giugno 2022, invertendo una tendenza al ribasso. Un fattore chiave di questo rimbalzo è stata la ripresa dei nuovi ordini, saliti a 50,8 rispetto al 49,3 di luglio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Al di fuori dell’Eurozona, i dati PMI sono stati in gran parte migliori del previsto a livello globale. In Svizzera l’indice è salito a 49,0, smentendo le attese di un calo significativo, probabilmente alimentate dalle preoccupazioni sui dazi. Durante la sessione asiatica, anche le rilevazioni provenienti dall’Australia e dalle piccole imprese cinesi hanno superato le previsioni. L’unica eccezione è stato il PMI del Giappone, leggermente più debole delle attese. I dati europei di oggi stanno dando slancio alla coppia EUR/USD, sostenuta non solo dalla debolezza del dollaro ma anche dai segnali di ripresa in Europa. La coppia ha già superato il livello di 1,1720. Nonostante il forte sell-off di Wall Street a fine della scorsa settimana, i mercati europei mostrano segni di vitalità questa mattina.

