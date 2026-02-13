Notizie del mattino: Vendite globali nel settore tecnologico (13.02.2026)

La seduta a Wall Street si è conclusa con un deciso sell-off. Le vendite hanno colpito l’intero mercato azionario statunitense, che ha chiuso la giornata con perdite significative. L’S&P 500 ha perso l’1,5%, il Dow Jones l’1,3%, mentre il Nasdaq ha ceduto il 2%.

Il settore tecnologico è rimasto sotto forte pressione, con le società software tra le più penalizzate dal ribasso di ieri. Si tratta della prosecuzione di una fase di debolezza che sta interessando questi titoli.

Donald Trump ha dichiarato che un accordo con l’Iran potrebbe essere raggiunto nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti stanno aumentando la propria presenza militare nella regione del Golfo Persico.

Oggi è prevista la pubblicazione dei dati sull’inflazione CPI negli Stati Uniti, un appuntamento chiave per i mercati finanziari e per le aspettative sulla futura politica monetaria della Fed.

I mercati azionari asiatici hanno risentito del peggioramento del sentiment globale e delle vendite sul comparto tecnologico. I principali indici hanno chiuso in territorio negativo: Giappone (Nikkei 225) -0,68%, Hong Kong (Hang Seng) -1,79%, Shanghai Composite -0,70%, Australia (S&P/ASX 200) -1,37%.

Il membro del board della BOJ, Naoki Tamura, ha affermato che l’inflazione in Giappone è sostenibile. Ha inoltre sottolineato che l’attuale politica monetaria resta accomodante e che i tassi di interesse hanno margini per ulteriori rialzi.

La People’s Bank of China (PBOC) ha fissato il tasso di riferimento USD/CNY a 6,9398, mentre le previsioni indicavano un valore di 6,9045.

In Cina, i prezzi delle nuove abitazioni sono scesi dello 0,4% su base mensile e del 3,1% su base annua a gennaio, registrando il calo annuale più marcato degli ultimi sette mesi.

Sul mercato valutario lo yen mostra forte volatilità. La valuta giapponese è attualmente sotto pressione e perde terreno rispetto alle divise più forti. Il cambio USD/JPY ha nuovamente superato quota 153.

Le altre principali coppie valutarie si muovono in range ristretti in attesa dei dati CPI statunitensi. Il dollaro australiano (AUD) e le valute pro-cicliche restano sotto pressione.

Il mercato dei metalli preziosi registra un leggero rimbalzo dopo il sell-off di ieri. L’oro è in lieve rialzo e testa l’area dei 4.950 dollari, mentre l’argento guadagna quasi il 2% e si mantiene intorno a 76,50 dollari.

Il mercato delle criptovalute si mostra prudente. Il Bitcoin è in lieve calo e sotto quota 66.000 dollari, così come Ethereum, che scambia attualmente sotto i 1.950 dollari.

