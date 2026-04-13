Goldman Sachs: i risultati contrastanti smorzano l'entusiasmo per un trimestre positivo

Goldman Sachs ha iniziato il 2026 con un trimestre molto forte, superando significativamente le aspettative del mercato in termini di ricavi, utili e redditività. I risultati evidenziano un chiaro rimbalzo dell’attività nei mercati dei capitali, in particolare nelle fusioni e acquisizioni, così come nelle emissioni azionarie e obbligazionarie, insieme a condizioni molto favorevoli nel trading azionario. Allo stesso tempo, il report mostra un evidente squilibrio tra i segmenti: le performance molto solide di equities e investment banking contrastano con una debolezza nel comparto FICC. I costi operativi sono aumentati leggermente, mentre il coefficiente patrimoniale CET1 si è attestato al di sotto delle aspettative.

Nonostante fondamentali solidi, la reazione del mercato resta cauta. Nel pre-market, il titolo perde circa il 3% rispetto alla chiusura precedente, suggerendo che gli investitori non stanno accogliendo pienamente i risultati e si concentrano invece sulle aree più deboli del report, in particolare FICC e il CET1 ratio.

Risultati finanziari principali

Ricavi netti: 17,23 miliardi USD (+14% su base annua)

Utile per azione (EPS): 17,55 USD (atteso: 16,34 USD)

Return on equity (ROE): 19,8%

Return on tangible equity (ROTE): 21,3%

Global Banking & Markets: 12,74 miliardi USD (+19% YoY)

Ricavi trading azionario: 5,33 miliardi USD (sopra le attese)

Ricavi trading FICC: 4,01 miliardi USD (sotto le attese)

Ricavi investment banking: 2,84 miliardi USD

Advisory: 1,49 miliardi USD

Depositi: 561 miliardi USD

CET1 ratio: 12,5%

Costi operativi: 10,43 miliardi USD

Performance finanziaria e redditività

Il dato più rilevante del trimestre è rappresentato dai 17,23 miliardi USD di ricavi netti, che riflettono sia la scala operativa sia una forte crescita su base annua. Ciò conferma che la banca sta beneficiando efficacemente di condizioni di mercato favorevoli e mantiene un’elevata attività nei principali segmenti.

L’EPS pari a 17,55 USD dimostra che la crescita dei ricavi si è tradotta direttamente in maggiore redditività, un aspetto cruciale per le banche d’investimento.

ROE vicino al 20% e ROTE sopra il 21% confermano una redditività del capitale eccezionalmente elevata, uno dei principali vantaggi competitivi di Goldman Sachs.

Equity trading

I ricavi da trading azionario hanno raggiunto 5,33 miliardi USD, superando nettamente le aspettative. Questo riflette una forte attività dei clienti istituzionali e condizioni di mercato favorevoli, tra cui elevata volatilità e forti flussi di capitale.

Questo segmento è stato uno dei principali motori della performance trimestrale e conferma il posizionamento dominante della banca nel trading azionario globale.

FICC – cosa significa e perché ha deluso

FICC sta per Fixed Income, Currencies and Commodities (reddito fisso, valute e materie prime). Include il trading di obbligazioni (governative e corporate), valute e commodities.

I ricavi FICC si sono attestati a 4,01 miliardi USD contro attese di 4,87 miliardi USD, rappresentando una chiara delusione. Il risultato più debole suggerisce condizioni meno favorevoli nei mercati obbligazionari e valutari, oltre a una minore attività dei clienti nei derivati su tassi e credito.

La divergenza tra equities forti e FICC debole evidenzia condizioni di mercato molto disomogenee, che hanno favorito l’esposizione azionaria rispetto alle strategie obbligazionarie.

Investment banking

Il segmento Global Banking & Markets ha generato 12,74 miliardi USD di ricavi (+19% YoY), superando le aspettative.

Particolarmente rilevante è stato il segmento advisory, cresciuto dell’89% su base annua fino a 1,49 miliardi USD, segnalando una forte ripresa dell’attività di M&A e un miglioramento del sentiment tra aziende e investitori.

Anche l’underwriting ha mostrato risultati solidi, indicando una maggiore attività nelle emissioni di equity e debito e una riapertura graduale dei mercati dei capitali.

Costi e rischio

I costi operativi hanno raggiunto 10,43 miliardi USD, leggermente sopra le attese, indicando una moderata pressione sui costi in un contesto di crescita dell’attività.

Le spese per compensi sono risultate leggermente inferiori alle previsioni, compensando in parte altri costi operativi più elevati. Gli accantonamenti su crediti sono stati pari a 315 milioni USD, riflettendo un approccio prudente al rischio.

Capitale e bilancio

La posizione patrimoniale resta solida, anche se il CET1 ratio al 12,5% è risultato inferiore alle attese, limitando potenzialmente la flessibilità nel breve termine, inclusi i riacquisti di azioni.

I depositi sono saliti a 561 miliardi USD (+12% trimestre su trimestre), mentre gli asset in gestione hanno raggiunto 3,65 trilioni USD (+15% YoY). I flussi netti per 62 miliardi USD rafforzano ulteriormente il business di wealth management.

Rischi principali

Il rischio principale rimane l’elevata ciclicità degli utili e la forte dipendenza dalle condizioni di mercato. I risultati FICC mostrano che non tutti i segmenti beneficiano allo stesso modo. Inoltre, il CET1 più debole potrebbe limitare la flessibilità finanziaria. Un’elevata base di costi aumenta la pressione sui margini in contesti meno favorevoli.

Opportunità e aspetti positivi

La principale opportunità è la continuazione della ripresa nelle operazioni di M&A, già evidente nella forte crescita dell’advisory.

Condizioni favorevoli nei mercati azionari supportano inoltre trading e underwriting. Prezzi più elevati del petrolio potrebbero alimentare l’inflazione, aumentando la probabilità che la Federal Reserve mantenga i tassi elevati più a lungo, scenario che potrebbe sostenere gli utili delle banche d’investimento.

Outlook

Nei prossimi trimestri sarà cruciale mantenere il momentum nell’investment banking e nel trading azionario. Se le condizioni di mercato resteranno favorevoli e l’attività M&A continuerà a crescere, Goldman Sachs potrebbe sostenere performance elevate.

Il segmento FICC resta la principale variabile: una sua ripresa migliorerebbe significativamente il mix dei ricavi. Disciplina sui costi e andamento del CET1 saranno anch’essi fattori chiave.

Conclusioni

Il primo trimestre 2026 di Goldman Sachs è stato chiaramente positivo. I risultati sono stati trainati da un trading azionario molto forte e da un deciso rimbalzo dell’investment banking, soprattutto nell’advisory. La debolezza del FICC e i costi più elevati non modificano il quadro complessivamente positivo della società, che resta uno dei principali beneficiari della ripresa dei mercati dei capitali.

Fonte: xStation5