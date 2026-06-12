SpaceX , +19,22% e supera 2000 miliardi di capitalizzazione

SpaceX apre le negoziazioni al pubblico retail alle 17:45 dopo una fase di Ipo-cross dedicata agli istituzionali e grazie alla quale SpaceX ha raccolto 350 miliardi di dollari, cifra nettamente superiore ai 75 miliardi di dollari iniziali, 250 miliardi provenienti da fondi di investimento. Il mercato compra il business extra-orbitale e il futuro nello spazio Capitalizzazione da 2104 miliardi di dollari Si partiva dai 1765 miliardi di dollari di capitalizzazione a 135 dollari per azione, si chiude la giornata di trading con una capitalizzazione di 2104 miliardi di dollari con una quotazione di chiusura a 161,11, una performance del 19,22% rispetto al prezzo iniziale. Numeri da capogiro che permettono ad Elon Musk di diventare momentaneamente il primo trilionario della storia grazie alla proprietá del 42% delle azioni della societá, pari al valore di circa 846 miliardi di dollari. Il suo patrimonio é ora compreso tra 1100 e i 1200 miliardi di dollari. SpaceX supera nella classifica delle capitalizzazioni Broadcom e Saudi Aramco con un solo giorno e durante l'attivitá di trading della giornata ha superato anche TSMC. L'andamento della giornata di trading Una giornata classica da Ipo, con forte volatilitá e ovviamente pochi riferimenti tecnici se non quelli intraday di brevissimo. Il prezzo ha raggiunto un picco a 176,50 con un +30%, scende fino ai 157,43 con un rendimento attorno al 16% per poi chiudere a 161,11 con un +19,22. In afterhours il rendimento supera il 21% con un rialzo fino a sfiorare i 164 dollari. Il mercato ha inizialmente cercato i massimi per poi scaricare il titolo a partire dalle 19:10, orario del raggiungimento del massimo intraday. Per il momento, considerando il prezzo della Ipo, il suo "trend" é sicuramente rialzista. I dubbi e le opportunitá Chi investe in SpaceX non investe nella societá di Elon Musk, bensí su tutto un mercato totalmente nuovo legato allo spazio e alle future infrastrutture extra-orbitali. SpaceX ha enormi margini di crescita, ma i fondamentali sono veramente deboli rispetto alle quotazioni, considerando giá l'iniziale Ipo. SpaceX ha giá raggiunto, nel primo giorno di quotazione, la Top10 delle societá a piú alta capitalizzazione del mondo e le attese sono ovviamente per le prossime trimestrali tra agosto e settembre, quando usciranno i primi numeri da quanto il titolo é sbarcato sul mercato. Se il rapporto price to sales al prezzo Ipo era di 93 (la media delle aziende dell'S&P500 é tra 3 e 4), ora abbiamo superato di netto 100, l'eccesso é palese ma il mercato compra il futuro.

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