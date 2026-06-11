US OPEN: Ripresa dopo i cali, Trump minaccia di riprendere i combattimenti con l'Iran

L'inizio della seduta di giovedì a Wall Street porta con sé una lieve correzione al rialzo, probabilmente un rimbalzo tecnico dopo i forti ribassi registrati nelle ultime sessioni. Nelle prime fasi della giornata, il migliore tra gli indici è il Russell, i cui futures salgono di quasi l'1%. Oltre all'effetto rimbalzo, è possibile che il mercato stia interpretando il recente indebolimento del mercato del lavoro e il dato contenuto del Core PPI come elementi di pressione sulla Federal Reserve affinché non inasprisca ulteriormente la politica monetaria. Una delle notizie chiave che potrebbe determinare l'andamento delle sedute di oggi e domani riguarda le dichiarazioni di Donald Trump sull'Iran. Dopo diverse settimane caratterizzate da una retorica più orientata alla de-escalation, il presidente sembra ora indicare chiaramente un'elevata probabilità di una ripresa dei bombardamenti contro l'Iran. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, OpenAI potrebbe avviare una fase di forte guerra dei prezzi con Anthropic in vista della propria IPO. Dati macroeconomici Negli Stati Uniti sono stati pubblicati importanti dati relativi all'inflazione e ai prezzi alla produzione. I dati sul mercato del lavoro hanno sorpreso il mercato mostrando un moderato peggioramento: Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono salite da 225.000 a 229.000, contro attese per un calo a 220.000. I dati sull'inflazione PPI hanno invece mostrato un quadro misto: Il PPI headline è salito al 6,5% , superando le aspettative.

è salito al , superando le aspettative. Il Core PPI è sceso al 4,9%, risultando inferiore alle previsioni. Questo suggerisce che le condizioni economiche generali potrebbero essere più deboli di quanto il mercato stia attualmente scontando e che l'aumento dei prezzi sia legato in misura maggiore del previsto alla componente energetica. US100 (timeframe D1). I compratori sono riusciti a difendere l'area di supporto a 28.440, dove si intersecano i livelli di Fibonacci del 61,8% e del 161,8%. Anche la EMA a 50 giorni si trova in quest'area. La struttura delle EMA continua a indicare un forte trend rialzista e l'RSI è già sceso in area 40, creando condizioni favorevoli per un movimento correttivo al rialzo. Il primo obiettivo per i compratori è rappresentato dalla resistenza sul livello di Fibonacci del 38,2%. Se il rimbalzo dovesse fallire e il prezzo scendesse al di sotto dell'ultimo supporto, il successivo livello di sostegno per i compratori si troverebbe sul Fibonacci del 78,6%, ossia in area 27.500 USD. Fonte: xStation5 Company news Oracle (ORCL.US):

La società ha pubblicato i risultati del Q2 FY2026; il titolo perde circa l'8% nelle contrattazioni after-hours. I ricavi sono cresciuti del 21% su base annua a 19,2 miliardi di dollari, mentre l'EPS si è attestato a 2,11 dollari. Particolarmente positivo per gli investitori è stato l'aumento del 90% dei ricavi cloud, mentre i crediti commerciali sono cresciuti del 363% su base annua. Tuttavia, i solidi risultati non sono riusciti a distogliere l'attenzione da un ulteriore forte incremento del CAPEX, che ha raggiunto 55,7 miliardi di dollari per l'intero esercizio fiscale. Navan (NAVN.US):

La società gestisce una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per la pianificazione dei viaggi e la gestione delle spese aziendali. I risultati del secondo trimestre hanno mostrato un EPS non-GAAP di 0,08 dollari, pari a circa otto volte le aspettative del mercato, mentre i ricavi sono saliti a 220 milioni di dollari, in crescita del 40% su base annua. Ancora più importante potrebbe essere l'aumento del 50% delle prenotazioni rispetto all'anno precedente che, insieme all'innalzamento della guidance sui ricavi annuali a oltre 900 milioni di dollari, ha spinto il titolo a guadagnare circa il 50% nell'after-hours. Sandisk (SNDK.US):

L'enorme aumento del CAPEX di Oracle ha inizialmente pesato sulla valutazione della società, ma la conferma degli investimenti da parte degli hyperscaler continua a sostenere le valutazioni dei produttori di semiconduttori e memorie. Il comparto registra rialzi compresi tra il 4% e il 6%. Firefly Aerospace (FLY.US):

Le aspettative legate a una possibile IPO di SpaceX stanno sostenendo le valutazioni delle aziende del settore spaziale. Il titolo guadagna oltre il 4%. Adobe (ADBE.US):

La società pubblicherà i risultati dopo la chiusura dei mercati. Il mercato si attende: EPS superiore a 5,8 dollari

Ricavi intorno a 6,5 miliardi di dollari Oltre ai numeri, gli investitori guarderanno con particolare attenzione alle dichiarazioni del management e alle prospettive future, soprattutto nel contesto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

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