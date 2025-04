Google Ottima, Male Intel

Mercati Test Massimi

Google presenta una trimestrale ottima, Intel ancora in difficoltá, mercati al test dei massimi delle scorse settimane, questa la foto dei mercati nella giornata di oggi. Non ci sono avvisaglie tecniche di ribassi che provengono dalla sessione asiatica dove il Nikkei prosegue il suo rialzo, mentre i titoli di Stato proseguono ancora la loro corsa al ribasso dei rendimenti. Situazione poco mutata in attesa dei dati fondamentali della prossima settimana, con i dati del mercato del lavoro.



BENE GOOGLE



Ottima la trimestrale di Google che presenta dei numeri in linea con la sua crescita, costante e solida. Fatturato a 90,24 miliardi di dollari, un +12% dagli 80,54 miliardi del Q1 del 2024. Utile operativo a 30,61 miliardi contro i 25,47 miliardi del Q1 2024, in crescita del 33,9%. I ricavi dei Google Services crescono del 10% con una crescita interessante dovuta anche alle subscription, il comparto che cresce di piú. Ricavi di Google Cloud a 12,3 miliardi, in aumento del 28%. L'utile per azione sale del 49% a 2,81 dollari, nel frattempo viene annunciato un aumento del dividendo del 5% a 0,21 dollari per azione. Google continua a crescere bene, una crescita solida, ben strutturata, duratura senza intoppi degni di nota. Il p/e del titolo risulta anche relativamente basso, sotto 20, pertanto Google si conferma come una sicurezza all'interno del panorama dei titoli big tech.

MALE INTEL

Intel presenta dei numeri che denotano una crisi aziendale, soprattutto dal punto di vista della sua struttura, una situazione che richiede interventi importanti. Il fatturato si attesta a 12,7 miliardi, invariato rispetto a Q1 2024. Utile per azione é addirittura negativo, -0,19 mentre l'utile non-gaap si attesta positivo a 0,13. La guidance vede i ricavi per Q2 2025 tra gli 11,2 e i 12,4 miliardi di dollari, inferiori ai dati attuali. Le spese operative per il 2025 si attestano a 17 miliardi mentre per il 2026 a 16 miliardi di dollari. In sostanza Intel ancora non riesce a risolvere i suoi problemi interni, gli stessi problemi che non le permettono di crescere come dovrebbe. Il titolo ha molto potenziale ma al momento risulta inespresso.



TITOLI DI STATO



Prosegue la corsa dei titoli di Stato che di fatto vedono ancora cali dei rendimenti. Scendono i rendimenti del Bund che si porta a ridosso del 2,45%, molto vicino al tasso MRO della Bce al 2,4%, i nostri Btp si portano al 3,54% con rendimenti che scendono copiosamente rispetto a quel 4% visto di recente, ribassi dei rendimenti che coinvolgono anche i titoli francesi, spagnoli, greci e portoghesi. Il Gilt Uk si attesta al 4,5%, perfettamente in linea con il tasso di riferimento BoE, mentre in Usa scendono sia il 10 anni che il 2 anni, i due benchmark che di fatto risultano ancora avere uno spread di 50 punti base.



PIL USA PRIMO TRIMESTRE E RICHIESTE SUSSIDI



Ieri é uscito il nuovo dato sul GdpNow, un dato pessimo, -2,5% di Pil per il Q1 2025 un dato che non riesce a trovare spiragli positivi e che rimane ancora in netta negativitá. La situazione dell'economia americana non é buona, il rallentamento é evidente ma manca ancora il trigger dei dati occupazionali che rimangono ancora statici, fermi, in un trend pericolosamente tendente ad un peggioramento. Ieri le richieste di sussidi di disoccupazione escono a 1841k, in calo rispetto al dato precedente e ancora in zona "massimi", ossia quell'intorno di valori che risulta essere sui massimi. Qui é attesa un'esplosione del dato che possa dirci effettivamente che l'economia é in peggioramento. Fino a che non avremo un peggioramento della situazione occupazionale, non potremo parlare di un vero rallentamento economico in Usa.