US OPEN: Wall Street minimizza i rischi geopolitici; Tesla è in testa tra le aziende Mag7.

Ottimismo diffuso sui principali indici statunitensi

Le azioni dei beni di consumo guidano i guadagni

Tesla brilla più delle azioni Mag7 nel debutto del robotaxi Wall Street ha aperto una nuova settimana in positivo, nonostante l’intervento degli Stati Uniti nel conflitto Israele-Iran. L’S&P 500 guida i guadagni per un momento (+0,6%), seguito dal Russell 2000 (+0,55%), Nasdaq (+0,5%) e DJIA (+0,35%). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni dei beni di consumo sono protagoniste della giornata di lunedì, poiché affrontano rischi geopolitici e tariffari relativamente minori rispetto ai settori tech o sanitario. Un ottimismo superiore alla media si registra anche nel settore immobiliare, grazie ai dati economici più recenti che indicano un inaspettato rimbalzo delle vendite di case a maggio (+0,8% su base mensile contro il -1,3% previsto). L’ottimismo è supportato anche dalla performance relativamente migliore dei PMI rispetto all’Europa. I dati mostrano una crescita continua sia nel settore dei servizi che in quello manifatturiero negli Stati Uniti, anche se il ritmo ha rallentato più del previsto. Le esportazioni in calo hanno pesato sulla produzione, parzialmente compensate dall’accumulo di scorte dovuto a preoccupazioni tariffarie. Le tariffe hanno anche causato forti aumenti dei prezzi, soprattutto nel manifatturiero. La domanda interna è rimasta forte, sostenendo la creazione di posti di lavoro e l’aumento degli arretrati. Volatilità nei settori dell’S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (timeframe H1)

Dopo un attacco diretto degli Stati Uniti all’Iran, i futures sull’indice US100 hanno aperto dopo il weekend con un gap ribassista significativo di circa 200 punti. Tuttavia, il Nasdaq si è rapidamente ripreso, chiudendo il gap e superando il livello di 21.845 all’inizio della sessione europea. All’apertura della Borsa di New York, l’indice è sceso di 100 punti per poi rimbalzare altrettanto velocemente. L’indice ha superato la media mobile esponenziale (EMA) a 25 periodi, confermando la sua forza nonostante la turbolenza geopolitica. Fonte: xStation5 Company news: Tesla Motors (TSLA.US) oggi sale di circa il 7%, spinta dal debutto silenzioso del robotaxi ad Austin di Elon Musk, che ha coinvolto influencer selezionati invece di un lancio pubblico ampio. Nonostante l’ottimismo, le limitazioni pratiche — come le zone geofenciate, i limiti in caso di maltempo — e la forte concorrenza indicano che un’autonomia scalabile e redditizia è ancora lontana.

Fiserv (FISV.US) guadagna il 3% dopo aver annunciato il lancio di una piattaforma stablecoin integrata con Solana e in collaborazione con Circle e Paxos. L’iniziativa rappresenta una mossa audace verso i pagamenti tokenizzati e la regolamentazione 24/7, ma l’azienda deve affrontare la sfida di recuperare da un calo azionario del 20% quest’anno in un mercato fintech sempre più competitivo.

Li Auto (LI.US) cresce oltre il 6,8% dopo che l’AD Li Xiang ha annunciato il lancio a settembre di un nuovo SUV elettrico, l’i6. Rivolto a clienti premium di crossover come BMW e Audi, il movimento ha spinto anche le azioni H di Li Auto, che hanno guidato i guadagni dell’Hang Seng Tech Index con un +5,5%.

Northern Trust (NTRS.US) è balzata fino al 9% dopo le voci che Bank of New York Mellon abbia avviato colloqui per una possibile fusione. Gli analisti vedono vantaggi strategici per entrambe le parti, anche se permangono dubbi sul prezzo dell’operazione.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.