Grafico del giorno: AUDJPY (04.08.2025)

L’indice dei prezzi al consumo del Melbourne Institute per luglio 2025 è aumentato dello 0,9% su base mensile, il rialzo più forte dal dicembre 2023. Questo netto rimbalzo, dopo un modesto +0,1% registrato a giugno, ha sollevato preoccupazioni sulle future decisioni di politica monetaria della Reserve Bank of Australia (RBA), soprattutto in un contesto di persistente incertezza legata alle catene di approvvigionamento e alla domanda dei consumatori. Nonostante l’aumento di luglio, l’inflazione complessiva — misurata dal CPI australiano — nel trimestre terminato a giugno 2025 è cresciuta solo dello 0,7% su base trimestrale e del 2,1% su base annua, toccando il livello più basso da marzo 2021. Sia l’inflazione core sia quella media si collocano ora nella fascia bassa dell’obiettivo RBA, compreso tra il 2% e il 3%. Anche l’inflazione nei servizi è scesa al livello più basso da giugno 2022, attestandosi al 3,3% annuo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La RBA ha avvertito che, sebbene l’inflazione core sia destinata a diminuire gradualmente, potrebbe temporaneamente risalire verso il limite superiore del target tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, principalmente a causa del previsto ritiro dei sussidi energetici alle famiglie e dell’aumento dei rischi esterni, come il ritorno delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Alla luce dei dati di Melbourne superiori alle attese, si è intensificata la speculazione sui mercati riguardo a un possibile rallentamento del ritmo dei tagli ai tassi da parte della RBA, sostenendo oggi la forza del dollaro australiano nel mercato valutario. Tuttavia, il mercato dei derivati swap non riflette ancora un cambiamento di prospettiva così netto, per cui questi movimenti potrebbero essere solo temporanei. Mappa di calore che mostra la volatilità nel mercato valutario odierno. L’AUD è attualmente in rialzo rispetto a tutte le principali valute nazionali.

Fonte: xStation La coppia AUD/JPY sta registrando un forte rimbalzo oggi dopo il test della media mobile esponenziale a 200 giorni (linea dorata sul grafico) avvenuto la scorsa settimana, un punto di controllo importante che definisce il trend rialzista di lungo periodo. Questa zona resta al momento il principale livello di supporto sul grafico. Tuttavia, i massimi locali dell’1 e del 31 luglio, intorno ai 97 yen per dollaro australiano, continuano a rappresentare una resistenza significativa.

Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.