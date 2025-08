Notizie del mattino (04.08.2025)

La sessione di lunedì sui mercati azionari appare relativamente tranquilla. I contratti futures in Europa e negli Stati Uniti stanno guadagnando valore dopo i forti cali di venerdì. Attualmente, il contratto EU50 è in rialzo dello 0,45% e l'US500 dello 0,38%.

In Asia, gli indici cinesi stanno registrando performance particolarmente positive. I contratti CHN.cash e HK.cash sono in rialzo rispettivamente dell’1,55% e dell’1,45%, un dato che potrebbe essere collegato a modifiche fiscali nel Paese.

La Cina ha annunciato inaspettatamente l’intenzione di tassare i proventi da interessi sui titoli obbligazionari emessi dal governo e dalle istituzioni finanziarie. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla storica politica fiscale del Paese, che potrebbe indurre gli investitori a riconsiderare la propria esposizione obbligazionaria e l’attrattiva di tali strumenti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato domenica che annuncerà il nome del nuovo capo del BLS (Ufficio Statistiche sul Lavoro) entro tre o quattro giorni, dopo il licenziamento dell’attuale dirigente. Secondo alcuni media, questa decisione potrebbe far parte di una strategia più ampia per minare la credibilità dei dati ufficiali sull’inflazione.

L’indice privato sull’inflazione del Melbourne Institute ha mostrato un’accelerazione marcata a luglio, con entrambi gli indici (core e generale) in crescita al ritmo più rapido degli ultimi 19 mesi. I mercati azionari australiani oggi sono chiusi per festività bancaria.

Il capo negoziatore commerciale del Giappone, Ryosei Akazawa, ha ridimensionato l’importanza dell’accordo commerciale recentemente annunciato tra Stati Uniti e Giappone, affermando che non si tratta di un impegno legalmente vincolante e invitando alla cautela nell’interpretare le dichiarazioni statunitensi.

Sui mercati valutari, le fluttuazioni tra le valute del G10 sono rimaste contenute, ma il dollaro statunitense ha recuperato una certa stabilità dopo i forti ribassi di venerdì.

Fonti governative canadesi riferiscono che il Primo Ministro Carney e Donald Trump si incontreranno nei prossimi giorni per negoziare l’aumento dei dazi sui prodotti canadesi (esclusi dall’accordo USMCA), attualmente al 35%. Il Canada spera di raggiungere un’intesa per ridurre tali tariffe.

I futures sul petrolio hanno iniziato la settimana con un gap ribassista dopo che l’OPEC+ ha confermato, nel fine settimana, un aumento della produzione di 548.000 barili al giorno a partire da settembre. Tuttavia, questi movimenti sono stati rapidamente assorbiti dal mercato, che aveva già previsto tale aumento.

Il mercato delle criptovalute è dominato da aumenti moderati per la maggior parte dei principali progetti. Ethereum sta guadagnando attualmente lo 0,7%, mentre Stellar sale del 2,5%. Bitcoin, invece, perde lo 0,2%.

Il calendario macroeconomico di oggi sarà incentrato sui dati CPI dalla Svizzera e sugli ordini di beni durevoli dagli Stati Uniti.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.