Grafico del giorno - Bitcoin (04.02.2025)

Bitcoin scambia a 98.800 $, in calo del 2,6% mentre i mercati digeriscono le implicazioni complesse della politica commerciale a più fronti di Trump. La criptovaluta ha registrato oscillazioni drammatiche, crollando inizialmente a 90.700 $ dopo gli annunci sui dazi su Messico e Canada, per poi risalire a 102.500 $ dopo la notizia del rinvio di tali dazi, prima di ritirarsi a causa dell'attuazione dei dazi cinesi. Volatilità della Guerra Commerciale Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mercato delle criptovalute ha dimostrato la sua sensibilità agli sviluppi geopolitici con una sessione di scambi altalenante. La rapida ripresa di Bitcoin da 90.700 $ a 102.500 $ dopo il rinvio dei dazi su Messico e Canada ha evidenziato la reattività del mercato ai cambiamenti delle politiche, mentre il successivo calo a causa delle notizie sui dazi cinesi sottolinea la correlazione continua dell'asset con il sentiment di rischio più ampio. Dinamiche Istituzionali Un sviluppo significativo è l'aumento della dominanza di Bitcoin sul mercato, che ha superato il 60%, il livello più alto dal marzo 2021, poiché i trader cercano rifugio nella criptovaluta più grande a fronte della turbolenza del mercato. I token più piccoli hanno subito cali più ripidi. Iniziativa del Fondo Sovrano L'ordine esecutivo di Trump che indirizza la creazione di un fondo sovrano statunitense ha suscitato speculazioni sulla possibile inclusione di Bitcoin. Sebbene il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il nominato Segretario al Commercio Howard Lutnick, entrambi noti per le loro posizioni favorevoli alle criptovalute, guideranno l'iniziativa, la strategia effettiva del fondo per le criptovalute rimane incerta. Struttura del Mercato Le posizioni con leva hanno subito una pressione significativa, in particolare nel mercato di Ethereum, dove i trader sono stati colti di sorpresa da un crollo intraday del 27% prima di una ripresa sostanziale. L'episodio evidenzia la continua prevalenza della leva nei mercati delle criptovalute nonostante la crescente partecipazione istituzionale, associata alle uscite dagli ETF su Bitcoin. Bitcoin (Intervallo D1) Bitcoin sta scambiando al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. La prima resistenza è fissata al livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, una zona in cui i breakout hanno spesso portato a correzioni e inversioni di tendenza. I ribassisti, d'altra parte, mireranno al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, che ha agito da supporto da novembre. Se dovessero avere successo, un retest del minimo di ieri a 90.700 $ potrebbe essere possibile. L'RSI sta mostrando segni di divergenza ribassista, mentre il MACD sta restringendosi.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.