Grafico del giorno - Bitcoin (18.09.2024)

L'imminente decisione del Federal Open Market Committee (FOMC) è pronta a influenzare significativamente il prezzo di Bitcoin. Con il mercato che valuta una probabilità del 67% di un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base, rispetto al 35% di una settimana fa, le aspettative sono alte per un sostanziale cambiamento di politica. Storicamente, Bitcoin ha avuto buone prestazioni dopo i tagli dei tassi della Fed, come visto dopo le riduzioni del marzo 2020. Tuttavia, la situazione attuale presenta sfide uniche. Bitcoin si è ritirato a circa $58.000 dai recenti massimi di $60.660, riflettendo l'incertezza del mercato. Un taglio di 25 punti base potrebbe essere visto come un approccio misurato, potenzialmente stabilizzando Bitcoin. Tuttavia, un taglio di 50 punti base potrebbe essere interpretato come un segno di preoccupazione economica, influenzando negativamente gli asset a rischio come Bitcoin o fornendo un potenziale upside maggiore sulla base del costo più basso del capitale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Settembre è storicamente un mese debole per Bitcoin, con un rendimento medio mensile del -2%. Tuttavia, ottobre è stato uno dei migliori mesi storicamente, il che potrebbe abbinarsi bene a un possibile allentamento della politica monetaria. Gli investitori dovrebbero prepararsi a una maggiore volatilità intorno all'annuncio dell'FOMC e alla successiva conferenza stampa. La guida futura della Fed e il dot plot aggiornato saranno fondamentali per plasmare il sentiment del mercato oltre l'immediata decisione sui tassi. Bitcoin (intervallo D1) Il prezzo di Bitcoin ha attraversato ieri la SMA a 50 giorni e rimane al di sopra di questo livello oggi. Attualmente, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% funge da supporto. Per i rialzisti, superare la SMA a 100 giorni a $61 237 presenterebbe una buona opportunità per testare il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. Oltre a ciò, c'è il potenziale per testare nuovamente la SMA a 200 giorni. Una chiara divergenza rialzista è iniziata due settimane fa. L'RSI è ora in territorio neutrale, il che, combinato con un'azione positiva dei prezzi, offre ancora potenziale al rialzo. Anche il MACD sta divergendo positivamente. Inoltre, la convergenza di DI+ e DI- ha tipicamente segnalato un potenziale inversione di tendenza. Source: xStation Source: xStation

