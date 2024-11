Grafico del giorno - Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin guadagna oggi il 2,30%, raggiungendo i $91.900. Nel weekend è proseguito il sentiment positivo nel mercato delle criptovalute, sostenuto dalle notizie di nuove nomine nel gabinetto politico di Donald Trump. Il trasferimento ufficiale dei poteri avverrà a gennaio 2025, ma sappiamo già che molti membri della nuova amministrazione hanno posizioni favorevoli verso le criptovalute. Durante la campagna elettorale, diverse aziende del settore blockchain hanno chiaramente sostenuto il Partito Repubblicano. La somma totale spesa per le attività elettorali potrebbe aver superato i 130 milioni di dollari. Dopo la solida vittoria di Donald Trump e del Partito Repubblicano, iniziamo a vedere gli effetti di questi sforzi. Trump è considerato un presidente pro-criptovalute. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Uno degli obiettivi principali dell'industria crypto è nominare un presidente della SEC favorevole alle criptovalute per sostituire Gary Gensler e promuovere quadri normativi che integrino le criptovalute nel sistema finanziario degli Stati Uniti. Con 274 candidati pro-crypto eletti alla Camera dei Rappresentanti e 20 al Senato, i super PAC a favore delle criptovalute hanno efficacemente rafforzato l'influenza bipartisan nel Congresso. Rappresentanti e gruppi dell'industria crypto stanno collaborando attivamente con il team di transizione di Trump per influenzare la politica regolatoria e la selezione del personale, proponendo potenziali candidati alla guida della SEC, come gli ex commissari Dan Gallagher e Paul Atkins. Le principali proposte includono: Nominare un presidente della SEC favorevole alle criptovalute per sostituire Gary Gensler.

Proporre il trasferimento della supervisione federale sulle normative per gli asset digitali dalla SEC alla CFTC.

Supportare la creazione di una riserva nazionale di criptovalute.

Sostenere quadri normativi più chiari e favorevoli per l'industria delle criptovalute.

Potenziale nomina di un funzionario per le politiche sulle criptovalute alla Casa Bianca.

Aumento dell'impegno politico e finanziario da parte di PAC e figure pro-cripto per influenzare la legislazione e le normative. Bitcoin guadagna oggi il 2,30%, raggiungendo i $91.900. Nel weekend, abbiamo osservato una rotazione di capitali verso progetti di maggior rilievo nel mercato altcoin. Progetti come XRP, Cardano e Hedera hanno registrato aumenti tra il 20% e il 30%. Fonte: xStation 5

