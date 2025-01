Grafico del giorno - BITCOIN (23.01.2025)

Nonostante i segnali positivi provenienti dalla nuova amministrazione negli Stati Uniti, stiamo assistendo a cali su BITCOIN e su quasi l'intero mercato delle criptovalute, con SOLANA che perde quasi il 5%. La ragione di questo fenomeno sembra essere la mancanza di comunicazione riguardo alla creazione di una riserva strategica di Bitcoin. L'assenza di informazioni sul fatto che gli Stati Uniti accetteranno davvero di "acquisire un ulteriore milione di BTC dal mercato" sta facendo sì che il mercato non si "stabilizzi" nonostante le comunicazioni sulla creazione di nuove regolamentazioni favorevoli per il settore, o persino sull'attività di investimento da parte di World Liberty Financial, legata alla famiglia Trump.

Inoltre, l'elevata domanda da parte degli ETF non sta impedendo al mercato del BTC di tornare lentamente a una fase di "avversione al rischio". Nella sessione di ieri, gli ETF hanno accumulato quasi 250 milioni di dollari in BTC, rallentando gli afflussi netti dopo una forte serie di acquisti durata nelle ultime 5 sessioni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile D'altro canto, un cambiamento di sentiment potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, non appena la nuova amministrazione comunicherà qualcosa di più ai mercati riguardo alla riserva strategica di BTC. Sappiamo oggi che la nuova leadership della SEC ha nominato un nuovo gruppo speciale di regolatori, il cui compito sarà creare un quadro normativo trasparente per le società di criptovalute. Grafico di BITCOIN (intervallo D1)

Il prezzo del Bitcoin sta registrando un ulteriore calo del 2% oggi, ritirandosi di quasi l'8% rispetto ai massimi storici sopra i 109.000.Osservandoilgrafico,notiamounapotenzialeformazioneribassistadidoppiomassimo.Ilprezzohatoccatol′EMA100(lineanera),perpoirisaliredinamicamentediquasiil20109.000.Osservandoilgrafico,notiamounapotenzialeformazioneribassistadidoppiomassimo.Ilprezzohatoccatol′EMA100(lineanera),perpoirisaliredinamicamentediquasiil20100.000 e 98.000,dovevediamolamediaEMA50(lineaarancione)eilritracciamentodel23,698.000,dovevediamolamediaEMA50(lineaarancione)eilritracciamentodel23,690.000 e continua a fornire un forte supporto nel medio termine. D'altra parte, l'area intorno ai 107.000−107.000−109.000 rappresenta un livello di resistenza chiave, il cui superamento potrebbe aprire la strada verso i $120.000.

Fonte: xStation5

