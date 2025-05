Grafico del giorno - Bitcoin (28.09.2025)

Bitcoin continua a consolidarsi vicino ai massimi storici sopra i 109.000 dollari. L’entusiasmo del mercato è alimentato dalla crescente popolarità di Bitcoin tra istituzioni e aziende. Tuttavia, l’interesse degli investitori retail rimane a livelli storicamente bassi. Il mercato di Bitcoin e delle criptovalute più in generale sta vivendo una nuova ondata di adozione istituzionale e una crescente rilevanza geopolitica. MicroStrategy prosegue con la sua strategia aggressiva di accumulo, detenendo ora 580.250 BTC — quasi il 2,8% dell’offerta totale — dopo il suo ultimo acquisto da 427 milioni di dollari. Questa mossa ha portato i profitti non realizzati della società a oltre 22,7 miliardi di dollari. Nel frattempo, altre aziende come The Blockchain Group e DDC Enterprise stanno anch’esse incrementando le loro partecipazioni in criptovalute, con afflussi settimanali di capitali negli ETF che raggiungono gli impressionanti 2,9 miliardi di dollari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’adozione e gli sviluppi normativi stanno anche influenzando il mercato. La Thailandia prevede di consentire ai turisti di spendere criptovalute direttamente tramite carte di credito collegate, mentre Dubai si appresta a tokenizzare immobili per un valore di 16 miliardi di dollari sulla blockchain di XRP. Dall’altro lato, l’incertezza regolatoria persiste in aree come lo staking. Le banche statunitensi stanno infatti esplorando l’emissione congiunta di uno stablecoin, che probabilmente sarà resa possibile da una nuova legge attualmente in discussione. Questo rappresenta un’ulteriore integrazione della finanza tradizionale con le tecnologie DeFi. Ieri, le notizie politiche sono state animate da rapporti su una nuova strategia della società di Trump — Trump Media and Technology Group (DJT.US). La società ha annunciato un’offerta privata di azioni per 2,5 miliardi di dollari rivolta a 50 investitori istituzionali, con l’obiettivo di creare uno dei più grandi tesori di Bitcoin tra le società quotate in borsa. In risposta, il prezzo di Bitcoin è brevemente salito a quasi 111.000 dollari prima di ritornare sotto i 110.000 dollari. Fonte: xStation 5

