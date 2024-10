Grafico del giorno - Bitcoin (29.10.2024)

L'interesse aperto nei futures di Bitcoin sulla CME ha raggiunto un record di 171.939 BTC (12,2 miliardi di dollari).

Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno registrato oltre 1 miliardo di dollari di afflussi netti negli ultimi tre giorni di trading.

Il BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) ha guidato con 315,2 milioni di dollari di afflussi giornalieri.

Bitcoin continua a dimostrare una forza straordinaria, toccando i 71.000 dollari e avvicinandosi al suo massimo storico di 73.700 dollari, sostenuto da un interesse istituzionale senza precedenti e da un crescente ottimismo di mercato. L'impennata del prezzo avviene in mezzo a una tempesta perfetta di catalizzatori positivi, tra cui attività ETF da record e crescente speculazione politica in vista delle prossime elezioni statunitensi. Slancio Istituzionale: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Afflusso giornaliero del BlackRock IBIT: 315,19 milioni di dollari.

Accumulo di balene: 173.000 BTC nel 2024. Il panorama istituzionale è cambiato in modo drammatico, con gli ETF Bitcoin spot statunitensi che continuano ad attrarre capitali sostanziali. L'IBIT di BlackRock guida la carica, dimostrando il crescente appetito tra le istituzioni finanziarie tradizionali. Questa pressione di acquisto sostenuta ha creato una solida base per l'apprezzamento dei prezzi, mentre il mercato dei derivati mostra una crescente fiducia attraverso l’aumento dell’interesse aperto sulla CME. Il sentiment di mercato è stato influenzato in modo significativo dalle prossime elezioni statunitensi, con i mercati di previsione che mostrano forti probabilità di un risultato favorevole alle criptovalute. Questo contesto politico, unito alla forza tecnica e al supporto istituzionale, ha generato un potente slancio al rialzo nel mercato. Il mercato delle criptovalute più ampio dimostra una salute robusta, con una significativa espansione della capitalizzazione di mercato totale. I volumi di trading sono raddoppiati, indicando un aumento della partecipazione sia da parte del segmento retail che di quello istituzionale. Il settore delle meme coin, guidato da Dogecoin, ha mostrato particolare forza, riflettendo forse un aumento della propensione al rischio tra i partecipanti al mercato. Le prospettive a lungo termine di VanEck rimangono notevolmente ottimiste, con proiezioni che suggeriscono che Bitcoin potrebbe raggiungere i 2,9 milioni di dollari entro il 2050, sulla base di una potenziale adozione da parte delle banche centrali e dell'integrazione nei sistemi di regolamento del commercio globale. Tuttavia, gli investitori dovrebbero rimanere consapevoli dei rischi a breve termine, inclusi i potenziali realizzi di profitto nei livelli di resistenza e i fattori macroeconomici come le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Una caratteristica distintiva di questo rally è stata la chiara forza trainante istituzionale, in contrasto con i precedenti movimenti guidati dai retail. I flussi sostenuti degli ETF forniscono una base più stabile per l'apprezzamento dei prezzi, potenzialmente indicando una struttura di mercato in maturazione che potrebbe supportare una stabilità e una crescita dei prezzi a lungo termine. Bitcoin (intervallo D1) Ieri, Bitcoin ha superato i livelli di resistenza chiave ai massimi di luglio e maggio, rispettivamente a 68.762 e 69.651,6 dollari, avvicinandosi ora al massimo di giugno di 71.065 dollari. Attualmente si trova entro il 4% del suo massimo storico e si mantiene vicino al picco settimanale di 69.651,6 dollari. L'RSI suggerisce spazio per ulteriori guadagni, supportato dalla recente divergenza bullish del MACD. Inoltre, è stata confermata una golden cross domenica scorsa, quando la SMA a 50 giorni è passata sopra la SMA a 200 giorni. Fonte: xStation

