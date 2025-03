Grafico del giorno - CH50cash (14.03.2025)

L’indice cinese CH50cash raggiunge il massimo annuale L’indice CH50cash della Cina è balzato al livello più alto dell'anno, registrando un aumento fino al 2,6% venerdì, nella sua performance più forte degli ultimi due mesi. I titoli del settore dei beni di consumo hanno guidato i guadagni generalizzati, mentre gli investitori anticipano un forte sostegno politico dopo l'annuncio di una conferenza stampa di alto livello sulle misure per incentivare i consumi, prevista per lunedì. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni dei beni di consumo trainano il rialzo del mercato Il sottoindice dei beni di consumo di base ha registrato il maggior rialzo giornaliero da novembre, con un’impennata di oltre il 5%. I principali produttori di liquori, Kweichow Moutai e Wuliangye Yibin, sono entrambi saliti di oltre il 5%, mentre le azioni legate alla cura dei bambini, tra cui Beingmate e Shanghai Aiyingshi, hanno raggiunto il limite giornaliero del 10% dopo l'introduzione di sussidi per l'infanzia da parte dei governi locali. Indice CSI 300 Consumer Staples. Fonte: Bloomberg L.P. Segnali di maggiore sostegno da parte del governo Funzionari di diversi ministeri — tra cui finanze, commercio e banca centrale — presenteranno lunedì, in una conferenza stampa, misure per incentivare i consumi. L'ente regolatore finanziario cinese ha già promesso di sviluppare iniziative di finanziamento ai consumatori, incoraggiando le banche ad accelerare l'erogazione di prestiti personali e ad aumentare i finanziamenti per i settori dei servizi, tra cui commercio al dettaglio, turismo e sanità. Espansione più ampia del mercato A conferma del fatto che il rally trainato dalla tecnologia potrebbe allargarsi, tutti e dieci i sottoindici settoriali del CSI 300 sono saliti venerdì. Le azioni bancarie sono avanzate, con gli investitori che scommettono su una possibile riduzione dei requisiti di riserva, liberando così maggiore capacità di prestito. Anche le azioni cinesi quotate a Hong Kong sono aumentate di oltre il 3% durante la giornata. Prospettiva degli analisti "La conferenza stampa sul sostegno ai consumi ha alimentato le aspettative di nuove misure politiche", ha dichiarato Shen Meng, direttore di Chanson & Co. Tuttavia, ha avvertito che "se non verranno forniti dettagli concreti sull'aumento dei redditi, questo ottimismo potrebbe affievolirsi". Gli investitori attendono i dati economici di gennaio e febbraio, che verranno pubblicati lunedì, con gli economisti che prevedono un miglioramento delle vendite al dettaglio. L'attenzione sui consumi rappresenta un cambiamento significativo, poiché il rafforzamento della spesa interna è diventato una priorità assoluta per l'amministrazione del Presidente Xi, per la prima volta nei suoi dieci anni di leadership. CH50cash (Intervallo D1) Il CH50cash si sta avvicinando a una zona di resistenza chiave che ha innescato inversioni di tendenza dallo scorso settembre. I rialzisti puntano a una chiusura sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% per invalidare questa resistenza, mentre i ribassisti mirano a un nuovo test del livello di ritracciamento del 61,8%. L'RSI mostra una divergenza rialzista ed è vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD si sta ampliando dopo un crossover rialzista. Fonte: xStation

