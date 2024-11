Grafico del giorno - CHN.cash (05.11.2024)

Il clima durante la sessione asiatica è stato positivo, legato in gran parte ai guadagni nel mercato azionario cinese. L'indice Hang Seng è salito di quasi l'1,5% oggi, mentre CHN.cash è già aumentato di quasi il 3%. Gli investitori sperano che dati migliori dal settore dei servizi del paese siano uno dei primi segnali di pacchetti di stimolo "funzionanti" iniettati da Pechino per sostenere l'economia in difficoltà. Le azioni di Yum China (YUMC.US) hanno registrato i guadagni maggiori oggi, quasi il 7%, dove ci si aspetta molto movimento negli ADR elencati negli Stati Uniti della società.

Il PMI dei servizi Caixin per ottobre in Cina è stato di 52, rispetto al forecast di 50,5 e ai 50,3 precedenti, espandendosi al ritmo più veloce da luglio. Gli ordini per i beni esportati sono aumentati. Le aziende cinesi sono state più fiduciose riguardo alla crescita futura della produzione e i fornitori di servizi hanno incrementato l'occupazione.

I mercati hanno interpretato il miglioramento nei servizi come un segnale precoce di un'economia in miglioramento. Anche i sentimenti in Cina sono migliorati dopo che il massimo organo legislativo cinese ha dichiarato di aver esaminato un'altra misura di stimolo mirata ad alleviare i problemi finanziari dei governi locali cinesi. L'S&P PMI di Hong Kong è salito a 52,5, rispetto al 50 di settembre. I dati migliori delle attese hanno soddisfatto i mercati.



CHN.cash (intervallo D1)

Gli indici cinesi stanno riprendendo il loro impulso al rialzo, con CHN.cash che supera il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dell'ultima onda ascendente, salendo verso una resistenza importante a 7500 punti. I mercati si aspettano che Pechino implementi misure di stimolo per aumentare significativamente il consumo privato. Tuttavia, rimane incerto quanto aumenterà la domanda dei consumatori. Inoltre, Trump ha annunciato dazi del 60% sui beni cinesi e, in caso di vittoria, non si esclude una reazione negativa degli indici cinesi.

Fonte: xStation5