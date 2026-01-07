Grafico del giorno: CHN.cash (07.01.2026) Il rally della Cina si scontra con un muro 📉 🇨🇳

I futures dell’HSCEI sono in calo dell’1,1% mentre l’appetito per il rischio crolla. L’attesa di una serie di importanti dati sul mercato del lavoro statunitense genera prudenza a livello globale, mentre le tensioni geopolitiche esercitano ulteriore pressione sugli indici asiatici.

CHN.cash sta scambiando al di sotto del ritracciamento Fibonacci del 50% dell’ultima onda ribassista, ma il sell-off si è arrestato vicino alla media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100; viola scuro). Mantenere questo livello sarà cruciale per continuare il rimbalzo iniziato a cavallo tra il 2025 e il 2026. La linea blu mostra i futures sul Nikkei 225, anch’essi sotto pressione a causa delle azioni di Pechino. Fonte: xStation5

Cosa sta guidando CHN.cash oggi?

La Cina ha sospeso le esportazioni di alcuni metalli rari e beni a duplice uso verso il Giappone, citando la sicurezza nazionale in seguito ai commenti del primo ministro giapponese Sanae Takaichi su Taiwan. Le restrizioni sono entrate in vigore immediatamente e potrebbero interrompere le catene di approvvigionamento in settori chiave, tra cui elettronica, aerospaziale e difesa. La Cina ha inoltre avviato un’indagine antidumping sulle sostanze chimiche giapponesi utilizzate nella produzione di semiconduttori.

La decisione di Pechino ha scosso il sentiment in tutta la regione. I metalli rari cinesi rappresentavano un impressionante 63% delle importazioni giapponesi nel 2024, e le restrizioni potrebbero seriamente interrompere la produzione nei settori elettronico, automobilistico e della difesa. Per le aziende cinesi, ciò significa perdere una quota significativa di clientela, mentre gli investitori affrontano maggiore incertezza lungo tutta la catena di approvvigionamento e pressioni sui prezzi dei componenti strategici.

CHN.cash è inoltre appesantito da un rallentamento dell’ottimismo legato all’IA. L’appetito per il rischio è chiaramente in calo mentre gli investitori si preparano ai principali dati sul mercato del lavoro statunitense, particolarmente rilevanti per la politica della Fed nei prossimi mesi. Le aspettative per il rapporto NFP di venerdì sono relativamente alte: il mercato prevede una stabilizzazione del mercato del lavoro e ulteriore crescita occupazionale dopo mesi di dati contrastanti. I preamboli al report includono le pubblicazioni di oggi di ADP e JOLTS, che secondo il consenso dovrebbero confermare una narrativa di occupazione stabile, sebbene la domanda di nuove assunzioni rimanga contenuta.