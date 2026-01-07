Grafico del giorno: CHN.cash (07.01.2026) Il rally della Cina si scontra con un muro 📉 🇨🇳

I futures dell’HSCEI sono in calo dell’1,1% mentre l’appetito per il rischio crolla. L’attesa di una serie di importanti dati sul mercato del lavoro statunitense genera prudenza a livello globale, mentre le tensioni geopolitiche esercitano ulteriore pressione sugli indici asiatici.
CHN.cash sta scambiando al di sotto del ritracciamento Fibonacci del 50% dell’ultima onda ribassista, ma il sell-off si è arrestato vicino alla media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100; viola scuro). Mantenere questo livello sarà cruciale per continuare il rimbalzo iniziato a cavallo tra il 2025 e il 2026. La linea blu mostra i futures sul Nikkei 225, anch’essi sotto pressione a causa delle azioni di Pechino. Fonte: xStation5
Cosa sta guidando CHN.cash oggi?
La Cina ha sospeso le esportazioni di alcuni metalli rari e beni a duplice uso verso il Giappone, citando la sicurezza nazionale in seguito ai commenti del primo ministro giapponese Sanae Takaichi su Taiwan. Le restrizioni sono entrate in vigore immediatamente e potrebbero interrompere le catene di approvvigionamento in settori chiave, tra cui elettronica, aerospaziale e difesa. La Cina ha inoltre avviato un’indagine antidumping sulle sostanze chimiche giapponesi utilizzate nella produzione di semiconduttori.
La decisione di Pechino ha scosso il sentiment in tutta la regione. I metalli rari cinesi rappresentavano un impressionante 63% delle importazioni giapponesi nel 2024, e le restrizioni potrebbero seriamente interrompere la produzione nei settori elettronico, automobilistico e della difesa. Per le aziende cinesi, ciò significa perdere una quota significativa di clientela, mentre gli investitori affrontano maggiore incertezza lungo tutta la catena di approvvigionamento e pressioni sui prezzi dei componenti strategici.
CHN.cash è inoltre appesantito da un rallentamento dell’ottimismo legato all’IA. L’appetito per il rischio è chiaramente in calo mentre gli investitori si preparano ai principali dati sul mercato del lavoro statunitense, particolarmente rilevanti per la politica della Fed nei prossimi mesi. Le aspettative per il rapporto NFP di venerdì sono relativamente alte: il mercato prevede una stabilizzazione del mercato del lavoro e ulteriore crescita occupazionale dopo mesi di dati contrastanti. I preamboli al report includono le pubblicazioni di oggi di ADP e JOLTS, che secondo il consenso dovrebbero confermare una narrativa di occupazione stabile, sebbene la domanda di nuove assunzioni rimanga contenuta.
Live Mercati in Sintesi
US OPEN: Gli investitori sono cauti di fronte all'incertezza
L'indice US100 sale dopo il calo dei dati NFP 💡
L'EURUSD continua a scendere nonostante i solidi dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona📉
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.