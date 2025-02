Grafico del giorno - CHN.cash (26.02.2025)

Il contratto CHN.cash, che segue l'indice di riferimento delle principali aziende cinesi quotate a Hong Kong, l'HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), è salito di oltre il 3,2% oggi, estendendo la sua euforica corsa al rialzo. Dall'inizio dell'anno, l'indice Hang Seng è aumentato di oltre il 18%, rendendolo l'indice globale con le migliori performance. Gli investitori sembrano sperare che DeepSeek e altri modelli di intelligenza artificiale cinesi fungano da attrattiva per gli investimenti esteri, consentendo alle aziende domestiche di espandersi in modo aggressivo in nuovi mercati, sfidando direttamente i loro omologhi americani. Inoltre, le recenti mosse da parte dell'amministrazione cinese suggeriscono una posizione più favorevole nei confronti del settore privato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dall'inizio dell'anno, le azioni di Alibaba (BABA.US), il principale colosso tecnologico cinese, sono aumentate di quasi il 70%, e il recente calo del 10% causato dalle preoccupazioni relative ai dazi statunitensi è stato rapidamente acquistato dagli investitori, segnalando un "appetito" continuo per le azioni cinesi. CHN.cash (D1)

Guardando al grafico giornaliero, l'indice CHN.cash è aumentato di quasi il 100% dai minimi dell'anno scorso, con guadagni che si sono accelerati dopo il lancio di DeepSeek. Tuttavia, l'indice rimane all'interno di un canale di prezzo discendente di lungo periodo, dove probabilmente si dirige verso una prova del confine superiore vicino al livello di 9.000 punti. Un impulso rialzista simile era stato osservato nel 2020-2021, ma si è rivelato di breve durata, poiché l'indice è successivamente crollato sotto il peso di un'economia cinese in difficoltà. Questa volta, i dati macroeconomici della Cina non indicano ancora una ripresa forte e la domanda dei consumatori domestici rimane debole. La principale zona di supporto è segnato dai livelli EMA50 e EMA200 a 7.800 e 7.100 punti, mentre una zona di resistenza almeno a breve termine potrebbe trovarsi vicino al livello dei 9.000 punti. Fonte: xStation5

