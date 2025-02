Grafico del giorno - Ethereum (06.02.2025)

Ethereum guadagna oggi il 1,95%, raggiungendo i 2.850 $, riducendo parzialmente il suo vantaggio su Bitcoin dalla prima parte della giornata. Gli ultimi mesi sono stati tra i peggiori nella storia di Ethereum in termini di sentiment di mercato. Mentre Bitcoin sta raggiungendo nuovi massimi e rimane relativamente vicino al suo massimo storico (ATH), Ethereum è quasi il 40% al di sotto dei suoi picchi storici del precedente bull run. Al contrario, Bitcoin è attualmente oltre il 43% sopra l'ultimo massimo del ciclo precedente. La debolezza di Ethereum è principalmente dovuta alla stagnazione della crescita, causata dalla mancanza di una strategia aziendale chiara e dallo sviluppo lento della rete dal lato degli sviluppatori. Un altro fattore che contribuisce alle difficoltà di Ethereum è l'ascesa dei progetti Layer 2 (L2) come Polygon e Arbitrum. Questi inizialmente erano visti come i salvatori di Ethereum, risolvendo i problemi di scalabilità riducendo i costi delle transazioni e aumentando la velocità di elaborazione. Tuttavia, nel tempo è diventato chiaro che il successo dei progetti L2 ha ridotto notevolmente il traffico sulla rete principale di Ethereum. Inoltre, la Ethereum Foundation ha periodicamente venduto grandi quantità di ETH, il che ha avuto un impatto negativo sul sentiment del mercato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nonostante queste difficoltà, ci sono sviluppi positivi all'orizzonte: Ethereum si sta preparando per il suo prossimo aggiornamento di rete, Pectra, che dovrebbe essere attivo sulla mainnet a marzo. Questo aggiornamento mira a migliorare la scalabilità e l'efficienza di Ethereum. Ci sono speculazioni sul fatto che la Ethereum Foundation stia lavorando a una nuova strategia di marketing e stia considerando di mettere in staking ETH invece di venderlo per finanziare lo sviluppo. Le istituzioni e i progetti di alto profilo continuano a scegliere Ethereum per i pagamenti, nonostante le critiche alla sua scalabilità. I volumi elevati di transazioni e il valore totale bloccato (TVL) favoriscono ancora Ethereum rispetto ad altre blockchain. BlackRock ha in programma di tokenizzare gli asset del mondo reale (RWA) su Ethereum, segnalando un'ulteriore adozione istituzionale. Si stanno considerando modelli di integrazione più attraenti con i progetti L2 per migliorare il valore di Ethereum. Nonostante i momentanei battute d'arresto, la posizione di Ethereum rimane solida. Il sentiment degli investitori è attualmente ai minimi storici. Tuttavia, gli investitori istituzionali—compresi quelli legati all'amministrazione di Donald Trump e a World Liberty Financial—possiedono quantità significative di Ethereum. Ciò suggerisce che, con l'emergere di regolamenti più chiari e l'integrazione della blockchain con la finanza tradizionale, Ethereum potrebbe sperimentare una ripresa, riconquistando anche il favore degli investitori al dettaglio. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.