Tassi BCE Invariati

Commento Tecnico Tassi invariati, inflazione stabile al 2%, disoccupazione a ridosso dei minimi e produttivitá ancora incerta per l'economia europea che si trova alle prese con i dazi, al momento ancora in fase di negoziazione.



Per quanto riguarda la situazione valutaria, l'Europa beneificia di un cambio EurUsd che ha visto una ripresa di circa il 15% dai minimi visti tra il 2024 e l'inizio del 2025. Questo apprezzamento ha avuto un vantaggio sulla questione dei dazi, ossia un euro piú forte permette di commerciare in dollari con piú facilitá, abbassando di fatto il costo delle merci in dollari.



Lato obbligazionario la situazione é ancora in stallo, con forti aggiustamenti sulla scadenze lunghe (oltre i 10 anni), con le scadenze corte ancora alle prese con i tassi di riferimento a livello internazionale. Finché la Fed non taglierá, non vedremo degli aggiustamenti consistenti sul mercato obbligazionario di breve termine. I tassi di rendimento offerti dalle obbligazioni europee risultano teoricamente accettabili in quanto mediamente superiori al tasso di interesse MRO (2,15%) e all'inflazione target (2%)



Lato azionario la situazione é tecnicamente dipendente dagli Usa e dalle dinamiche dei mercati internazionali. La volatilitá attuale é pericolosamente bassa, la dinamica dei tassi a lungo termine punta al ribasso cosí come iniziamo a vedere dei numeri del mercato del lavoro che rendono la lettura attuale alquanto difficoltosa. Abbiamo visto ad esempio l'aumento della disoccupazione in Uk e il ribasso della disoccupazione in Usa, per la prima volta nella storia non vediamo un tasso di disoccupazione rimanere cosí basso per lungo tempo con le richieste di susisidi in aumento.



