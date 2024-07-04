Grafico del giorno - EURUSD (04.07.2024)

Con il dato ISM più debole degli ultimi 4 anni nel settore dei servizi statunitense, che ha causato una svendita del dollaro USA e un calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, e i verbali della BCE previsti per oggi (13:30 CET), sarebbe sarà difficile non prestare attenzione alla coppia EURUSD oggi. L’economia statunitense sembra entrare lentamente in una fase di raffreddamento, che potrebbe acquisire slancio, introducendo maggiore volatilità e potenzialmente “tracciando” un’ulteriore tendenza sull’Eurodollaro.

Un’accelerazione del tasso di crescita dell’economia statunitense rispetto ai livelli attuali rappresenterebbe senza dubbio una grande sorpresa, che, sebbene non impossibile, è scontata con una probabilità decrescente. Di conseguenza, il divario finora considerevole tra le economie su entrambe le sponde dell’Atlantico sta iniziando a ridursi, il che potrebbe sostenere l’EUR/USD.

I servizi ISM di ieri provenienti dagli Stati Uniti hanno indicato un forte calo nelle componenti di ordini e occupazione; anche l'indice dei prezzi è sceso (sebbene sia ancora su livelli di quasi 8 punti superiori all'ISM PMI, che indicava 48,8). Allo stesso tempo, i dati diffusi oggi dalla Germania indicano un inaspettato calo degli ordini alle fabbriche del -1,6%, mentre gli investitori si aspettavano un aumento dello 0,5% dopo un calo del -0,2% precedente.

Certo, è difficile interpretare la forza di entrambe le economie utilizzando solo pochi dati selettivi, ma possiamo immaginare che se l’economia americana iniziasse a rallentare ad un ritmo più o meno simile a quello europeo, la differenza sarebbe enorme. tra i rendimenti obbligazionari delle due economie inizierà a esercitare una certa pressione al rialzo sull’EUR/USD nel corso del tempo. Si stanno già osservando alcuni segnali di un ritorno degli acquirenti sull'EUR/USD.

I verbali della riunione di giugno della Fed di ieri hanno indicato che i banchieri vedono un graduale raffreddamento dell'economia americana e hanno indicato a giugno che hanno bisogno di più dati per rassicurarli su un calo sostenuto dell'inflazione verso il 2%. Il dato più debole di ieri sui servizi ISM è stato visto dai mercati come un indicatore significativo del fatto che la Fed potrebbe acquisire sufficiente fiducia per non ritardare e tagliare i tassi in autunno

È improbabile che i verbali odierni della BCE cambino radicalmente l'attuale quadro della posizione della banca. Tuttavia, commenti più accomodanti potrebbero rassicurare il mercato sul fatto che la portata e il ritmo dell’allentamento monetario nell’Eurozona potrebbero essere maggiori di quanto i membri delle banche avevano ipotizzato a giugno. In primavera si è assistito ad una lieve ripresa delle economie europee nella seconda metà dell'anno, ma il quadro appare ancora decisamente vago; L’economia europea potrebbe non cadere in recessione, ma consolidarsi in una tendenza laterale, senza grandi cambiamenti in entrambe le direzioni. Uno scenario del genere, con un rallentamento negli Stati Uniti, probabilmente supporterà anche l’EUR/USD.

Grafico EURUSD (intervallo D1)

Osservando il grafico, possiamo vedere che la coppia viene scambiata in una formazione di pennant al rialzo e ha raggiunto la media mobile semplice di 200 sessioni SMA200 (colore rosso). Un nuovo rialzo sopra 1,08 potrebbe aprire la strada all'EUR/USD per raggiungere livelli importanti a 1,09 e 1,10. Lungo il percorso, potrebbe anche apparire un importante livello di resistenza vicino a 1.085, dove vediamo il ritracciamento di Fibonacci a 23,6 dell'onda rialzista del 2022 e le precedenti reazioni dei prezzi. La coppia viene scambiata a minimi sempre più alti, suggerendo una possibile rottura dalla formazione. In uno scenario che annullerebbe una rottura al rialzo, un test del livello 1,07 potrebbe suggerire un calo a 1,06 e una potenziale inversione di tendenza al ribasso. Uno scenario del genere potrebbe essere supportato da una serie di dati molto deboli provenienti dall’Europa. Come possiamo vedere dal volume, da alcune sessioni gli acquirenti stanno dominando i venditori sulla coppia.

Fonte: xStation5