Nikkei venduto, Nasdaq da Record

Situazione che non cambia sui mercati con la forte propensione al rialzo dei principali indici. Nikkei inizialmente viene comprato, fa nuovi massimi, ma viene venduto pesantemente. Nel pomeriggio di ieri Nasdaq fa nuovi massimi storici e tocca i 30.000.
Nikkei venduto e Nasdaq Record
Nikkei prova a conseguire nuovi massimi, ci riesce ma viene venduto nell'immediato portando la seduta odierna in negativo seppur di poco. Il ribasso dai massimi é stato consistente in termini percentuali, infatti vediamo un ribasso di circa il -2% da massimo a minimo. La situazione tecnica sembra stia cambiando nel brevissimo, ma nel lungo termine sembra ancora non ci siano dei chiari segnali per un'inversione di tendenza al ribasso. Nasdaq consegue nuovi massimi storici e rompe al rialzo i 30.000 punti, livelli che fino a qualche mese fa sembravano inarrivabili. La situazione tecnica, come nel caso del Nikkei, sembra ancora rialzista a lungo termine e non risultano segnali evidenti di un'inversione. Fino a prova contraria, a meno che non vi sia la presenza di un qualche cedimento della dinamica giornaliera, la situazione rimane invariata al rialzo e i mercati continuano a comprare anche in presenza di fondamentali che lasciano molto spazio al dubbio.
Buffett Indicator al 234%
Per la precisione 233,9%, questo é il valore massimo raggiunto dal Buffett Indicator, l'indicatore che mette in relazione il valore della Borsa Usa con il Pil americano, un noto indicatore fondamentale utile soprattutto nell'identificazione di mercati sopra o sottovalutati. Per il momento il mercato sarebbe altamente sopravvalutato, siamo ben al di sopra del limite della seconda deviazione standard dell'indicatore, la situazione continua a peggiorare ma i mercati sembrano non trovare pause e proseguono i loro trend fortissimi al rialzo.
Ferrari Flop
Molti dubbi e web inferocito per la nuova Ferrari Luce che lascia molto perplessi gli amanti del cavallino. Il titolo perde circa un -8% dopo la presentazione del modello che vede diversi problemi all'orizzonte dovuti essenzialmente all'alto grado di rischio del progetto che al momento é una grande scommessa. Parole pesanti da parte di Montezemolo e non solo, Ferrari fa uscire un modello totalmente di nuova concezione al punto tale da smontare qualsiasi aspettativa relativa al cavallino rampante. Un auto a 4 posti, totalmente elettrica e disegnata in collaborazione con gli americani di LoveFrom, in pratica un progetto nuovo sotto ogni punto di vista che risulta una scommessa a lungo termine. Ferrari rischia di spaccare la clientela e di perdere brand identity con questo nuovo veicolo che di fatto non é piaciuto alla gran parte degli appassionati. Il titolo perde ancora, vedremo se riuscirá a tenere l'area dei 270 euro per azione.
US Open: Wall Street continua a salire nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Iran 📈 Micron Technology cresce del 10%
Le borse europee in calo ⬇️Cosa sta influenzando i mercati oggi❓
🚩 L'oro cala dell'1%
Grafico del giorno: OIL.WTI (19.05.2026)
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