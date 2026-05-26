Notizie del mattino: gli Stati Uniti colpiscono l'Iran: cosa succederà ora nei negoziati? (25.05.2026)

Lunedì ha portato forti guadagni ai mercati, trainati da notizie secondo cui Washington e Teheran sarebbero vicine alla firma di un memorandum in 14 punti. Il DAX tedesco ha chiuso la giornata in rialzo del 2%, così come l’Euro Stoxx 50 paneuropeo. Anche altri indici europei hanno registrato progressi, insieme ai futures su S&P 500 e Nasdaq Composite (i mercati cash statunitensi erano chiusi ieri in occasione del Memorial Day). 🌍 Geopolitica Entrambe le parti hanno espresso forte ottimismo riguardo ai progressi dei negoziati. Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha valutato che i colloqui siano completati al 90-95% e che si possano attendere buone notizie a breve. Anche il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha osservato che le divergenze negoziali tra le parti si stanno riducendo. Durante la notte, tuttavia, sono emerse notizie di un attacco da parte delle forze statunitensi contro strutture situate nel sud dell’Iran, probabilmente nei pressi di Bandar Abbas. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, gli attacchi erano diretti contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni incaricate di minare lo Stretto di Hormuz. Rubio ha assicurato che gli attacchi non interromperanno i negoziati: i colloqui in corso in Qatar sono ora concentrati esclusivamente sul “linguaggio appropriato” da utilizzare in un potenziale accordo tra Washington e Teheran. I media internazionali riportano inoltre ulteriori attacchi israeliani in Libano. I bombardamenti avrebbero avuto luogo nel sud del Paese, nelle regioni di Tiro e Nabatieh. Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Non stiamo rallentando; al contrario, ho detto loro di premere ancora di più sull’acceleratore.” 🌏 Asia Prevale un sentiment misto sui mercati asiatici. Il Kospi sudcoreano raggiunge nuovi massimi (+2,8%), mentre il Nikkei 225 (-0,4%) e lo Shanghai SE Composite (-0,8%) sono in territorio negativo. 💱 Valute Nelle prime contrattazioni del mattino, il dollaro statunitense recupera parte delle perdite subite lunedì, rafforzandosi contro tutte le valute del G10. Il dollaro neozelandese e le valute scandinave sono tra le peggiori performance (in calo dello 0,3-0,4%). 🛢️ Materie prime A seguito di nuovi segnali di escalation, i prezzi del petrolio tornano a salire. Sia il WTI (92 dollari) sia il Brent (98,30 dollari) guadagnano circa il 2%. Al contrario, l’oro perde terreno (-0,9%) e si attesta attualmente intorno ai 4.530 dollari per oncia troy. Questo calo è probabilmente dovuto, almeno in parte, a un nuovo aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi. ₿ Criptovalute Anche il mercato delle criptovalute mostra debolezza. Bitcoin perde lo 0,5%, scendendo verso quota 76.800 dollari. Ethereum registra una flessione di entità simile. — Michał Jóźwiak, analista dei mercati finanziari presso XTB.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.