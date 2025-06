Grafico del giorno: EURUSD (05.06.2025)

Il tasso di cambio EURUSD è tornato ieri sopra quota 1,14 in risposta a dati macroeconomici sorprendentemente deboli dagli Stati Uniti. L’apprezzamento dell’euro nelle ultime settimane aveva già attirato l’attenzione anche di alcuni membri della Banca Centrale Europea, i quali avevano sottolineato che la divergenza di politica monetaria (ossia tassi più alti negli USA) avrebbe dovuto favorire il dollaro. Tuttavia, il mercato, osservando il miglioramento dei fondamentali economici nell’Eurozona, intravede un potenziale di ulteriori rialzi per la coppia valutaria. Mentre gli Stati Uniti si confrontano con il compromesso tra una crescita economica debole e un’inflazione persistente, la Banca Centrale Europea si trova ora ad affrontare crescenti pressioni deflazionistiche — uno scenario che normalmente limiterebbe il potenziale di rialzo dell’euro. L’inflazione HICP dell’Eurozona è già scesa sotto l’obiettivo del 2% (1,9% a maggio; core al 2,3%) e i membri della BCE fanno sempre più spesso riferimento alla possibilità di una “sottoperformance dell’inflazione” nei prossimi mesi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Anche altri segnali suggeriscono futuri ribassi: il rimbalzo dell’inflazione ad aprile è stato trainato da fattori stagionali, come l’aumento dei prezzi di voli e pacchetti vacanza durante il periodo pasquale. Inoltre, si osservano pressioni al ribasso persistenti sui prezzi del petrolio, dovute ai piani dell’OPEC di aumentare la produzione, e un netto rallentamento della crescita salariale nel primo trimestre del 2025 (2,4% rispetto al 4,1% del quarto trimestre 2024). D’altra parte, i fondamentali macroeconomici dell’Eurozona — seppur ancora fragili — stanno attirando capitali in un contesto di persistente incertezza negli Stati Uniti. Se i dati NFP di oggi dovessero confermare il rallentamento dell’occupazione già segnalato da ADP o ISM, è probabile un ulteriore peggioramento del sentiment verso l’economia statunitense. Inoltre, un simile scenario rafforzerebbe le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed, neutralizzando così quel fattore di politica monetaria che finora ha penalizzato l’EURUSD. L’EURUSD è stato scambiato quasi continuamente al di sopra della media mobile esponenziale a 30 giorni (EMA30, viola scuro) dalla fine di febbraio, spinto principalmente dall’incertezza sulla politica e sulle prospettive economiche degli Stati Uniti. Dopo il rimbalzo di ieri, la coppia mostra una volatilità molto limitata, mentre gli investitori attendono la decisione di politica monetaria della BCE e il report NFP.

Fonte: xStation5

