Grafico del giorno - EURUSD (13.09.2024)

Eurozona e Stati Uniti mostrano indicatori economici contrastanti, con la BCE che inizia i tagli dei tassi mentre le aspettative del mercato puntano a tagli potenzialmente più rapidi e più ampi da parte della Fed. Questa divergenza nelle prospettive di politica monetaria potrebbe avere un impatto significativo sulla coppia EUR/USD nei prossimi mesi. La Banca Centrale Europea (BCE) ha tagliato i suoi tassi di interesse chiave di 25 punti base, con il tasso della struttura di facilitazione dei depositi ora al 3,50%. Questa decisione arriva mentre l'indice dei prezzi al consumo (IPC) della Eurozona è aumentato del 2,2% su base annua ad agosto, avvicinandosi all'obiettivo del 2% della BCE. Nel frattempo, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è aumentato dello 0,3% su base mensile ad agosto, superando l'aumento previsto dello 0,2%. Queste cifre sottolineano le condizioni economiche contrastanti nelle due regioni, con l'Europa che si concentra sullo stimolo della crescita mentre gli Stati Uniti continuano a combattere le pressioni inflazionistiche. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Un fattore chiave nella decisione della BCE è stata la persistente debolezza della crescita economica della Eurozona. Il PIL della regione è cresciuto solo dello 0,2% nel secondo trimestre del 2024, rivisto al ribasso rispetto a una stima iniziale dello 0,3%. La Germania, la più grande economia del blocco, si è contratta dello 0,1%. Al contrario, l'economia statunitense ha mostrato una maggiore resilienza, con il mercato del lavoro che rimane teso e le spese dei consumatori robuste, nonostante i tagli aggressivi dei tassi effettuati dalla Fed nell'ultimo anno. Il mercato anticipa tagli dei tassi più rapidi della Fed, potenziando l'EUR/USD Mentre la BCE ha già iniziato il suo ciclo di allentamento, i partecipanti al mercato credono sempre più che la Federal Reserve dovrà tagliare i tassi più rapidamente e più aggressivamente di quanto previsto inizialmente. Questo cambiamento nelle aspettative è guidato da diversi fattori: L'ex presidente della Federal Reserve di New York, Bill Dudley, ha sostenuto un taglio di 50 punti base, affermando che i tassi attuali sono 150-200 punti base al di sopra del tasso neutrale.

I recenti dati economici statunitensi, comprese le deludenti cifre sulle aperture di lavoro, hanno sostenuto il caso per tagli dei tassi più sostanziali.

La persistente forza del dollaro statunitense ha suscitato preoccupazioni per il suo impatto sulle esportazioni statunitensi e sulla stabilità finanziaria globale. Gli analisti prevedono ora che la Fed potrebbe tagliare i tassi fino a 125 punti base entro la fine del 2024, portando potenzialmente il tasso dei fondi federali tra il 4,0% e il 4,25%. Questo è un percorso di allentamento più aggressivo rispetto a quello attualmente previsto per la BCE, che è previsto abbassi il suo tasso di interesse principale al 3,5% nello stesso periodo. L'anticipazione di tagli dei tassi più rapidi e più ampi da parte della Fed potrebbe avere implicazioni significative per l' EUR/USD: Debolezza del dollaro: Le aspettative di un allentamento monetario più aggressivo da parte della Fed potrebbero portare a un indebolimento del dollaro statunitense, potenzialmente spingendo la coppia EUR/USD più in alto.

Restringimento del differenziale di rendimento: Poiché la Fed è prevista tagliare i tassi più rapidamente della BCE, il differenziale di tasso di interesse tra le due valute potrebbe restringersi, rendendo l'euro relativamente più attraente. Nonostante queste aspettative, è importante notare che le decisioni politiche effettive rimarranno dipendenti dai dati. L'approccio della Fed ai tagli dei tassi sarà influenzato dai dati economici in arrivo, in particolare dalle cifre sull'inflazione e sull'occupazione. Eventuali sorprese in questi indicatori potrebbero portare a rapidi cambiamenti nelle aspettative del mercato e, di conseguenza, nel tasso di cambio EUR/USD. Guardando avanti, la traiettoria della coppia EUR/USD sarà probabilmente modellata da come si svolgeranno queste aspettative divergenti di politica monetaria. Mentre il mercato attualmente anticipa tagli più rapidi della Fed, il ritmo effettivo e la magnitudine dell'allentamento da parte di entrambe le banche centrali saranno cruciali nel determinare la direzione della coppia. I trader e gli investitori dovranno monitorare attentamente i dati economici e le comunicazioni delle banche centrali per eventuali segnali di cambiamenti nelle posizioni politiche. EURUSD (intervallo D1) EUR/USD sta attualmente cercando di rimanere al di sopra della resistenza al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, guadagnando oggi sulla maggiore probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base. La coppia è stata in una tendenza al ribasso nell'ultimo mese, caratterizzata da massimi più bassi e minimi più bassi. L'RSI, attualmente in territorio neutrale, sta mostrando segni di divergenza ribassista, con minimi più bassi e massimi più bassi. Il MACD sta indicando un indebolimento del potenziale di crescita. Per i ribassisti, il supporto del ritracciamento di Fibonacci del 78,6% a 1,10444 deve essere rotto. Questo livello ha agito come un forte supporto due settimane fa e ha tenuto con successo per cinque sessioni consecutive, contribuendo a creare un successivo slancio rialzista. Per i rialzisti, il massimo della settimana scorsa a 1,11082 deve essere superato. Una chiusura riuscita al di sopra di questo livello segnalerebbe la fine dell'attuale tendenza al ribasso. Source: xStation



