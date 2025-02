Grafico del giorno - EURUSD (27.02.2025)

Ieri, Donald Trump ha annunciato piani per imporre una tariffa del 25% sull'Europa, con le tariffe che dovrebbero riguardare anche le auto importate dall'Europa negli Stati Uniti. Tuttavia, la reazione dell'EUR/USD al rinnovo di queste "minacce" sembra relativamente contenuta, con la coppia che è scesa da circa 1,052 a 1,047. Recentemente, i guadagni della coppia sono stati sostenuti da dati misti sull'economia statunitense, dove le aspettative di inflazione (così come l'inflazione stessa) sono in aumento, ma l'economia sembra essere in una fase di rallentamento almeno temporaneo. Ciò è riflesso negli ultimi dati sul sentiment dei consumatori da parte del Conference Board, nel PMI dei servizi più debole, in un deludente dato sulle vendite al dettaglio e nelle previsioni cautelative di alcune aziende statunitensi (come Walmart), da sempre considerate un barometro della salute dei consumatori. Di conseguenza, vediamo che le prospettive per una prevista (sebbene ancora incerta) ripresa economica in Europa—potenzialmente supportata da una maggiore flessibilità nella politica monetaria della BCE (dove l'inflazione sembra essere sotto un miglior controllo)—sta almeno temporaneamente compensando i differenziali sui rendimenti obbligazionari e le sfide strutturali che affronta l'economia europea. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile In uno scenario in cui il sentiment dei consumatori statunitensi peggiora ulteriormente e i principali dati economici sono inferiori alle attese, il mercato potrebbe iniziare a interpretare letture di inflazione più alte come negative per il dollaro. Le pressioni inflazionistiche più forti potrebbero limitare la capacità della Federal Reserve di ridurre i tassi per migliorare le condizioni del mercato del lavoro o stimolare l'economia. Per quanto riguarda la forza dell'euro, il sentiment globale—soprattutto l'appetito per il rischio e i flussi di investimenti nei mercati emergenti (EM)—insieme a un migliore controllo dell'inflazione rispetto agli Stati Uniti, saranno cruciali. Un tale scenario darebbe alla BCE più spazio per la politica monetaria espansiva e potenziali stimoli economici. Grafico EUR/USD (Timeframe D1)

Guardando l'impulso al ribasso dell'EUR/USD, possiamo vedere che la coppia è rimbalzata dopo aver testato l'area di 1,02, che si allinea con il ritracciamento del 61,8% di Fibonacci dell'intera onda rialzista del 2022. La coppia sta anche tentando di mantenersi sopra la EMA50 (linea arancione). Almeno per ora, il rischio di un test di parità è diminuito, e gli investitori hanno adeguato la loro posizione. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5



