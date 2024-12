Grafico del giorno - GBPUSD (18.12.2024)

La sterlina rimane sotto pressione mentre l'aumento dell'inflazione nel Regno Unito complica le prospettive di politica monetaria della BOE, con i mercati che riducono le aspettative di tagli dei tassi per il 2025 a causa delle persistenti pressioni sui prezzi e delle preoccupazioni sulla crescita salariale. Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione della Federal Reserve di oggi, dove un taglio dei tassi di 25 punti base sembra quasi certo, con il potenziale di esercitare ulteriore pressione al ribasso sulla coppia GBP/USD, mentre la divergenza politica tra la Fed e la BOE si amplifica. Principali statistiche di mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'IPC del Regno Unito sale al 2,6% a novembre (dal 2,3% di ottobre)

L'inflazione nei servizi rimane stabile al 5,0%

L'inflazione core aumenta al 3,5% (dal 3,3%)

GBP/USD scambia intorno al livello di 1,27 Aspettative di Taglio dei Tassi Il movimento della sterlina riflette il crescente riconoscimento da parte del mercato che la BOE affronta un percorso di politica monetaria più complesso rispetto ai suoi omologhi globali. Mentre in precedenza i trader avevano scontato tre tagli dei tassi per il 2025, le aspettative si sono ora spostate verso solo due tagli, evidenziando la natura testarda dell'inflazione nel Regno Unito rispetto ad altre economie principali. Tagli dei Tassi nel 2025 dopo i dati di ieri. Fonte: Bloomberg Settore dei Servizi e Pressioni Salariali L'inflazione elevata e persistente nei servizi al 5,0% (al di sopra della previsione della BOE del 4,9%), insieme alla crescita salariale in accelerazione al 5,2%, suggerisce pressioni inflazionistiche domestiche persistenti. L'inflazione "core" sottostante nei servizi, esclusi i componenti volatili, è effettivamente aumentata al 5,3% rispetto al 5,1%, indicando pressioni inflazionistiche di ampia portata. Contributi dell'IPC del Regno Unito a Novembre. Fonte: Bloomberg Emergere della Divergenza Politica Mentre la Fed e la BCE mostrano una crescente apertura a tagli dei tassi, la BOE sembra essere posizionata per mantenere una posizione più da falco. I mercati ora prezzano circa 60 punti base di allentamento per il 2025, con una probabilità di taglio a febbraio intorno al 60%. Questa divergenza politica potrebbe fornire un certo supporto alla sterlina, sebbene le preoccupazioni per la crescita economica possano limitare il potenziale di rialzo. Tagli dei Tassi Impliciti dal Mercato. Fonte: Bloomberg Prospettive per il 2025 La combinazione di inflazione persistente, rigidità nel mercato del lavoro e potenziali impatti della politica fiscale del governo Laburista suggerisce che la BOE probabilmente manterrà un approccio cauto verso l'allentamento della politica monetaria. Gli analisti ora prevedono che il tasso bancario termini il 2025 a 3,75%, riflettendo un ritmo graduale di tagli trimestrali piuttosto che l'allentamento più aggressivo precedentemente anticipato. L'interazione complessa tra inflazione persistente, pressioni salariali e preoccupazioni per la crescita suggerisce una continua volatilità nelle coppie con la sterlina fino all'inizio del 2025, con la divergenza politica che rimarrà un fattore chiave nei movimenti valutari. GBP/USD (Intervallo D1) GBP/USD sta attualmente scambiando al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, un punto di infrazione chiave che ha mantenuto la sua forza per oltre 19 giorni di negoziazione, portando a breakout e segnalando una forte resistenza. Per i rialzisti, l'obiettivo principale è il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a 1,28484, con la prima sfida rappresentata da un breakout riuscito sopra la media mobile semplice a 50 giorni (SMA). Al contrario, i ribassisti mirano ai minimi di novembre a 1,24866 come obiettivo chiave. L'RSI mostra una leggera divergenza ribassista con massimi più bassi, ma rimane nella zona neutra, senza fornire segnali definitivi. Allo stesso modo, il MACD è rimasto ristretto per diversi giorni, riflettendo indecisione del mercato e l'assenza di una chiara inclinazione direzionale. Fonte: xStation

