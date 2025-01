Grafico del giorno - GOLD (03.01.2025)

L’oro inizia il 2025 con slancio positivo, registrando la migliore performance annuale dal 2010. Gli analisti prevedono ulteriori guadagni grazie a tagli dei tassi, tensioni geopolitiche e continui acquisti delle banche centrali. Dinamiche di mercato

Dopo un guadagno del 27% nel 2024, il prezzo dell'oro ha iniziato il 2025 con una forza rinnovata, raggiungendo il livello più alto da metà dicembre. Questo rally si verifica nonostante i trader abbiano ridotto le posizioni nette lunghe ai minimi di sei mesi, lasciando spazio per un ulteriore rialzo man mano che le posizioni si ricostruiscono. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le principali banche di investimento, tra cui JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup, prevedono un obiettivo rialzista di 3.000$ per il 2025, citando diversi fattori di supporto. Driver fondamentali

Gli analisti sottolineano diversi catalizzatori per l’aumento dei prezzi dell’oro: I previsti tagli dei tassi della Fed, che riducono il costo opportunità di detenere asset senza rendimento.

Crescenti tensioni geopolitiche, tra cui conflitti in Medio Oriente e politiche commerciali di Trump.

Continui acquisti da parte delle banche centrali, soprattutto dai mercati emergenti.

Una possibile riallocazione dai fondi monetari da 6,7 trilioni di dollari, dato il calo dei rendimenti. Domanda asiatica

Gli acquirenti cinesi stanno emergendo come un'importante fonte di supporto, cercando asset rifugio a causa della debolezza del mercato immobiliare domestico e della svalutazione dello yuan. Questa domanda ha aiutato l'oro a mantenere la sua forza nonostante condizioni storicamente difficili, come la forza del dollaro e i rendimenti elevati. Oro (Intervallo D1)

Il prezzo ha superato ieri la SMA a 100 giorni, coincidente con il livello di ritracciamento del 38,2% di Fibonacci, e si trova ora vicino alla SMA a 50 giorni. Per i rialzisti, il livello chiave è il ritracciamento del 23,6% di Fibonacci, che in passato ha innescato due falsi breakout seguiti da correzioni. Tuttavia, questa volta lo slancio sembra favorire i rialzisti. L'RSI mostra segnali di divergenza rialzista, in linea con un recente crossover rialzista sul MACD, indicando un potenziale slancio verso l’alto. Questi segnali tecnici suggeriscono la possibilità di un breakout rialzista se la resistenza chiave verrà superata.

Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.