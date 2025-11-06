Grafico del giorno - Gold (06.11.2025)

L’oro è tornato a superare i 4.000$ per oncia, raggiungendo il livello più alto dall’inizio della settimana. L’aumento del prezzo è principalmente dovuto alla crescente turbolenza nei mercati finanziari e all’incertezza sull’economia statunitense. Sebbene i recenti report ADP e ISM abbiano mostrato dati solidi, il report odierno Challenger ha evidenziato un aumento significativo dei licenziamenti programmati negli Stati Uniti. Curiosamente, questi tagli sembrano essere una conseguenza della rivoluzione dell’IA, piuttosto che legati esclusivamente al recente shutdown governativo.

Attualmente, si osserva ancora una riduzione netta delle posizioni in oro da parte degli ETF. Tuttavia, il rimbalzo registrato ieri e oggi potrebbe indicare un ritorno della domanda di mercato. L’ultima previsione di UBS, pubblicata nelle ultime ore, suggerisce che l’oro potrebbe raggiungere almeno 4.200$ nel breve termine. Inoltre, se la turbolenza geopolitica dovesse persistere, il metallo potrebbe potenzialmente toccare 4.700$ per oncia nel prossimo anno.

Al contrario, una previsione di Morgan Stanley alla fine di ottobre indicava che il prezzo dell’oro dovrebbe raggiungere 4.500$ per oncia entro la metà del prossimo anno.

Dal punto di vista tecnico, l’oro si sta attualmente consolidando all’interno di una formazione a triangolo, pur sembrando contemporaneamente aver interrotto la sequenza di minimi e massimi decrescenti. Tradizionalmente, una formazione a triangolo dopo un calo così pronunciato potrebbe suggerire una rottura al ribasso e la continuazione del trend di vendita. Tuttavia, esiste la possibilità attuale di una rottura al rialzo dal triangolo. Crucialmente, l’oro è tornato sopra i 4.000$ e sta negoziando al di sopra del livello di ritracciamento Fibonacci del 38,2%. Se l’oro riuscirà a riconquistare la linea di tendenza rialzista più recente e il livello di ritracciamento del 23,6%, la correzione recente potrebbe essere considerata completamente terminata.