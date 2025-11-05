US OPEN: è questo il punto di svolta dopo la correzione?

Punti chiave Fondo di mercato: l’US500 è rimbalzato bruscamente dalla correzione del 3%, con il ritracciamento del 50% che ha retto, indicando un momentum rialzista sostenuto.

Crescita inflazionistica: un forte ISM dei servizi (52,4) e i dati sull'occupazione ADP confermano la crescita, ma l'indice Prezzi Pagati a 70,0 è un forte argomento contro eventuali tagli dei tassi a dicembre.

Differenziazione degli utili: il mercato ha premiato la domanda confermata e lo sviluppo (MCD/GOOGL), mentre ha penalizzato severamente problemi di esecuzione e di costi (SMCI/AXON).

I mercati azionari statunitensi hanno aperto oggi leggermente in rialzo, ma il sentiment sta chiaramente migliorando se osservato attraverso i contratti futures. L’US500 ha registrato un calo del 3% dal picco del 30 ottobre fino al minimo durante la sessione asiatica. Tuttavia, ora stiamo osservando un forte rimbalzo, con i futures sull’S&P 500 che risalgono oltre i 3.800 punti. Analisi tecnica sull’US500 L’US500 ha continuato il suo netto ritracciamento durante la sessione asiatica di oggi, dopo una giornata volatile caratterizzata da risultati aziendali misti: i pessimi risultati di SMCI e una leggera delusione da parte di Arista hanno provocato cali significativi, contrastati dai solidi risultati di AMD. Il rimbalzo odierno prosegue grazie a dati economici statunitensi migliori delle attese. Il rimbalzo dal ritracciamento del 50,0% di Fibonacci dell’ultimo grande trend rialzista suggerisce che l’impulso rialzista di fondo resta intatto. Una chiusura odierna sopra i 6.800 punti dovrebbe confermare la fine della fase correttiva in corso. Fonte: xStation5. I dati macro segnalano resilienza economica

I dati macroeconomici continuano a delineare un quadro solido dell’economia statunitense, nonostante lo shutdown governativo in corso: Occupazione nel settore privato (ADP): l’occupazione nel settore privato statunitense è aumentata di 42.000 posti a ottobre, sorprendendo il mercato dopo un calo precedente. Ciò segnala una certa stabilizzazione nel mercato del lavoro, nonostante il generale indebolimento della domanda di lavoro osservato.

ISM Services PMI: l’indice ha registrato una sorpresa positiva, attestandosi a 52,4 rispetto alle attese di 50,8. Sebbene il sottoindice Prezzi Pagati sia salito a un livello molto alto di 70 punti, i principali driver del rimbalzo sono stati la solida crescita dell’Attività Economica e dei Nuovi Ordini. Movimenti azionari: Vincitori e Perdenti Advanced Micro Devices (AMD): gli investitori seguono da vicino i risultati trimestrali e gli aggiornamenti sulle guidance, in un contesto di pressione valutativa nel settore dei semiconduttori. Nonostante utili solidi, il titolo cresce marginalmente, +0,6% meno di un’ora dopo l’apertura.

Super Micro Computer (SMCI): a seguito di utili e prospettive deludenti, la società è al centro dell’attenzione, con gli investitori che dibattono tra possibile ripresa e ulteriori perdite. Il titolo apre in calo di quasi il 7%, riflettendo la reazione del mercato ai rinvii nella tempistica delle consegne.

Alphabet (Google) e Wiz: il gigante del Mag7 ha ottenuto il via libera dal Dipartimento di Giustizia per acquisire la società di cybersecurity Wiz. Le azioni di Alphabet salgono del 2,5%.

McDonald’s: una sorpresa positiva nella crescita delle vendite statunitensi rende il titolo da seguire per performance e prospettive future. Le azioni sono in rialzo di oltre il 3%.

Axon Enterprise e Pinterest: utili e guidance negativi hanno portato a significativi cali dei prezzi delle azioni. Axon perde circa il 20% a causa di delusioni sugli utili legate all’aumento dei costi derivanti dai dazi. Pinterest scende anch’essa del 20% dopo utili deludenti, nonostante la crescita dei ricavi e del numero di utenti.



