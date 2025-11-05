⏫US100 balza dell'1% grazie alle speranze sui dazi

Punti chiave Speranza di riduzione dei dazi: il Nasdaq guida i rialzi mentre la Corte Suprema mostra scetticismo nei confronti dell’autorità di Trump sui dazi, segnalando una possibile riduzione del rischio commerciale e delle preoccupazioni inflazionistiche.

Rimbalzo tecnico confermato: la forte domanda al ritracciamento del 50% di Fibonacci conferma la fine della recente correzione e un momentum rialzista sostenuto per gli indici USA.

Prospettive inflazionistiche migliorate: una sentenza contraria ai dazi potrebbe ridurre i costi per le aziende e permettere alla Fed di considerare in futuro tagli dei tassi più rapidi e profondi.

Recenti udienze presso la Corte Suprema degli Stati Uniti riguardanti la disputa sui dazi introdotta dall’amministrazione Trump potrebbero avere un impatto significativo sui mercati finanziari e sulle dinamiche della ripresa di Wall Street. La questione centrale davanti alla Corte riguarda la legalità dell’imposizione di dazi su alcuni Paesi ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). La Corte ha mostrato chiaro scetticismo nei confronti dell’autorità del Presidente di applicare i dazi in maniera così ampia, suggerendo che è probabile una futura limitazione di questa pratica. Impatti positivi sui mercati e sull’inflazione

Per gli investitori azionari, eventuali restrizioni sui dazi sono cruciali poiché potrebbero: Ridurre le tensioni commerciali e la volatilità: questo attenuerebbe il rischio associato alle guerre commerciali, che hanno rappresentato un importante fattore di incertezza e volatilità nei mercati per diversi trimestri. Limitare l’incertezza nella politica commerciale potrebbe quindi favorire la stabilizzazione e la crescita futura degli indici, incluso S&P 500 e Nasdaq.

Alleviare le pressioni inflazionistiche: un ritorno allo status quo pre-dazi potrebbe contribuire a contenere l’inflazione interna, il che potrebbe spingere la Federal Reserve a implementare tagli dei tassi più rapidi e profondi il prossimo anno.

Incrementare i margini aziendali: la riduzione dei dazi abbasserebbe i costi per le aziende importatrici, influenzando positivamente i loro margini e le prospettive di utili complessivi. Questo migliora il sentiment degli investitori, favorendo un aumento delle attività di acquisto sul mercato azionario. Forza tecnica e prospettive

Sebbene una decisione finale della Corte Suprema non sia attesa prima del prossimo anno, la semplice prospettiva di un rallentamento della politica commerciale è già percepita come un possibile catalizzatore per Wall Street. Gli investitori seguono da vicino gli sviluppi, poiché segnalano una riduzione del rischio geopolitico e commerciale, supportando una crescita più stabile dei mercati. Il Nasdaq 100 (US100) sta guadagnando quasi l’1% dall’apertura del mercato (e quasi il 2% dal minimo intraday). Dal punto di vista tecnico, il mercato mostra una forte reazione della domanda al ritracciamento del 50,0% di Fibonacci dell’ultimo grande trend rialzista. Se la candela odierna chiuderà con un corpo ampio e un’ombra inferiore significativa, ciò suggerirebbe, dal punto di vista tecnico, un possibile rimbalzo di più lungo termine, basandosi sull’analisi di candele simili nei mesi recenti. Il prossimo obiettivo per gli acquirenti è superare il livello dei 26.000 punti. Sebbene la dichiarazione di illegalità dei dazi di Trump potrebbe portare alla loro reimposizione attraverso altri canali, l’ottimismo immediato dei mercati è guidato dall’aspettativa di una sentenza di illegalità. Al contrario, i commenti di Trump riguardo al caso potrebbero ancora rappresentare un rischio per gli indici.

