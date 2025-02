Grafico del giorno - Gold (10.02.2025)

L'oro continua la sua storica corsa al rialzo, scambiando vicino ai 2.895 dollari l'oncia, mentre l'annuncio del presidente Trump di dazi generalizzati su acciaio e alluminio amplifica l'incertezza nei mercati globali. Il metallo prezioso ha guadagnato il 2,2% la scorsa settimana, con un sentiment di mercato sempre più orientato verso asset rifugio a causa dell'aumento delle tensioni commerciali. Impatto della politica commerciale L'introduzione prevista da Trump di dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio ha intensificato le preoccupazioni sui rischi per il commercio globale. Questa decisione, unita alla minaccia di dazi del 100% sui paesi BRIC nel caso diversifichino le loro riserve dal dollaro, ha rafforzato notevolmente l'appeal dell'oro come bene rifugio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Attività delle banche centrali La banca centrale cinese ha confermato il suo impegno nella diversificazione delle riserve, aumentando le proprie partecipazioni in oro per il terzo mese consecutivo a gennaio, nonostante i prezzi storicamente elevati. Inoltre, un innovativo programma pilota consente ora a dieci delle principali compagnie assicurative cinesi di investire fino all'1% dei loro asset in oro, potenzialmente sbloccando circa 27,4 miliardi di dollari di nuova domanda di investimento. Acquisti di oro da parte della banca centrale cinese. Fonte: Bloomberg L.P. Dinamiche di mercato Mentre la domanda istituzionale rimane robusta, l'appetito dei consumatori cinesi ha mostrato segni di indebolimento a causa dei prezzi record e dei venti contrari economici. Il premio di Shanghai si è trasformato in uno sconto negli ultimi sei mesi, anche se gli investimenti in lingotti e monete rimangono resilienti a fronte della volatilità dei mercati azionari e delle preoccupazioni persistenti sul settore immobiliare. Previsioni a breve termine L'attenzione del mercato sarà focalizzata sulla testimonianza del presidente della Federal Reserve, Powell, questa settimana, per ottenere indicazioni sulla politica monetaria. Sebbene i dati economici forti suggeriscano che la Fed potrebbe ritardare i tagli ai tassi – tradizionalmente negativi per l'oro che non rende interessi – gli analisti ritengono che le incertezze geopolitiche più ampie e le preoccupazioni sull'inflazione continueranno a supportare i prezzi. Richard Franulovich di Westpac osserva che l'oro "resta in una posizione favorevole" con pochi ostacoli immediati a ulteriori guadagni. Tassi impliciti di riduzione dei tassi. Fonte: Bloomberg ORO (Intervallo D1) L'oro sta attualmente scambiando ai suoi massimi storici (ATH). I ribassisti tenteranno di testare nuovamente il massimo precedente a $2.790, mentre i rialzisti potrebbero mirare al livello di ritracciamento di Fibonacci del 161,8% a $2.948. Il supporto chiave è fissato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, che coincide con la media mobile semplice a 30 giorni. L'RSI mostra una divergenza rialzista nella zona di ipercomprato. In precedenza, un massimo più alto in questa zona ha portato a un ritmo di guadagni più lento o a una possibile correzione. Nel frattempo, il MACD continua a segnalare un momentum rialzista. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.