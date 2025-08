Notizie del mattino (05.08.2025)

Il dollaro statunitense si è rafforzato rispetto alla maggior parte delle valute. Particolarmente deboli nella prima parte della giornata sono stati il franco svizzero, il dollaro australiano e il dollaro neozelandese.

Il negoziatore commerciale giapponese Akazawa sta tornando negli Stati Uniti per finalizzare i dettagli del nuovo accordo, con ulteriori colloqui previsti.

La presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato che due tagli dei tassi d’interesse nel 2025 restano appropriati, anche se una decisione a settembre è ancora incerta. Ha riconosciuto che il mercato del lavoro si sta indebolendo e che la Fed “non può aspettare per sempre” prima di agire. A suo avviso, l’impatto delle tariffe sull’inflazione sarà limitato e la politica monetaria dovrebbe rimanere dipendente dai dati.

Goldman Sachs prevede che la Fed potrebbe tagliare i tassi a settembre — potenzialmente fino a 50 punti base — se la disoccupazione dovesse aumentare bruscamente. Lo scenario di base prevede tre tagli da 25 punti base entro la fine dell’anno. Il fattore chiave sarà il rapporto sul mercato del lavoro: un tasso di disoccupazione in aumento potrebbe accelerare il ciclo di allentamento.

I verbali della riunione di giugno della Banca del Giappone erano in gran parte superati, ma hanno confermato un approccio prudente alla normalizzazione della politica monetaria. I membri hanno osservato che l’inflazione sta superando le previsioni, ma hanno sottolineato la necessità di valutare i rischi commerciali e i profitti aziendali. Nonostante l’incertezza, la BoJ intende continuare ad aumentare i tassi se i dati confermeranno le sue proiezioni.

Il PMI servizi definitivo del Giappone è salito a 53,6 a luglio, sostenuto da una forte domanda interna nonostante un calo degli ordini all’esportazione. La crescita dell’occupazione è rallentata a causa della carenza di manodopera e dei budget ristretti. Le pressioni sui prezzi si sono attenuate in tutta l’economia. Il PMI composito è salito a 51,6, con i servizi che restano il principale motore della crescita.

Il PMI servizi privato S&P della Cina è salito a 52,6 a luglio, il livello più alto da maggio 2024. La crescita è stata sostenuta da una forte domanda interna ed estera, in particolare nel settore turistico. L’occupazione è aumentata più rapidamente e le aziende hanno aumentato i prezzi per la prima volta in sei mesi a causa dell’aumento dei costi di produzione. Tuttavia, il PMI composito è sceso a 50,8 a causa del rallentamento del settore manifatturiero.

La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato l’intenzione di consentire il trading spot di criptovalute sulle borse future registrate presso la CFTC.

