Grafico del giorno: GOLD (22.09.2025)

L’oro ha mantenuto un chiaro trend rialzista all’inizio della settimana, dopo che il dollaro ha rallentato il suo rimbalzo successivo alla decisione della Fed. I prezzi hanno raggiunto un massimo storico di oltre 3.700 USD per oncia, beneficiando della serie di tagli dei tassi prevista negli Stati Uniti e della crescente incertezza macroeconomica nelle principali economie globali. Inoltre, i rendimenti dei titoli di stato a lungo termine negli USA, Regno Unito e Francia sono in aumento, spingendo gli investitori a incrementare l’esposizione agli asset rifugio. Le banche centrali stanno accelerando l’espansione dei propri bilanci e le scorte di ETF sull’oro sono ai massimi dal termine del 2022. Da un punto di vista stagionale, settembre e ottobre favoriscono movimenti dinamici nel mercato dell’oro, soprattutto quando segue una fase di presa di profitto dopo la decisione della Fed.

Oro e argento (GOLD e SILVER) figurano tra le materie prime con le migliori performance oggi, superando petrolio WTI e gas naturale (OIL.WTI e NATGAS), che storicamente risultano più volatili nell’intraday.

Il contratto sull’oro (GOLD) sta toccando nuovi massimi storici oggi e mantiene un trend rialzista dinamico di lungo periodo. Il punto di supporto più importante resta la media mobile a 50 giorni (EMA, curva blu nel grafico), che da aprile di quest’anno ha ripetutamente attivato la domanda per il trend attuale, dopo la quale GOLD è tornato a crescere. Finché lo strumento resta sopra questa barriera, il trend complessivo rimane invariato.

Fonte: xStation