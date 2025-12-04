- Il mercato resta in attesa, in attesa della decisione sui tassi o di notizie
- Le richieste di sussidi di disoccupazione calano di nuovo
- Meta cresce nonostante i rischi regolatori
- Micron abbandona i mercati consumer
Il mercato americano entra in uno stato di attesa durante la sessione di giovedì, in quanto la prossima settimana riceverà informazioni dalla FED sui livelli dei tassi di interesse. Attualmente, il mercato prevede un taglio di 25 punti base con una probabilità di circa il 90%. I movimenti nei principali indici all’inizio della sessione negli USA restano trascurabili. I contratti sui principali indici limitano le variazioni di prezzo a un massimo dello 0,1%.
Dati macroeconomici:
Oggi gli investitori hanno preso visione della lettura settimanale delle richieste di sussidi di disoccupazione. Il dato pubblicato è risultato inferiore alle aspettative, fissate a 219k, e si è attestato a 191k, registrando un calo per un altro mese consecutivo e raggiungendo il livello più basso dall’inizio dello scorso anno. Un mercato del lavoro forte esercita pressione sugli indici e sostiene il dollaro, riducendo la pressione sulla FED per tagliare i tassi.
US100 (D1)
Fonte: xStation5
Sul grafico è possibile osservare la formazione del pattern RGR. La dinamica di crescita—sebbene ancora positiva—sta chiaramente indebolendosi. Attualmente, i compratori si sono fermati al livello FIBO 23,6 dell’ultima onda rialzista. Per mantenere la crescita, sarà necessario superare questa barriera il prima possibile. In caso di ritracciamento del prezzo, si aprirebbe la strada verso i livelli intorno a ~24.500 e alla possibile realizzazione del pattern di inversione del trend.
Company News:
Snowflake (SNOW.US) – Uno dei principali attori nel mercato dei servizi cloud perde oltre l’8% dopo i risultati. L’azienda ha fornito una previsione che include un calo dei margini e della crescita dei ricavi.
Toast (TOST.US) – La società sale di oltre il 2% dopo aver ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento.
Stellantis (STLA.US) – Il presidente USA si è ritirato dalle precedenti rassicurazioni sulla liberalizzazione delle normative relative a emissioni e consumi di carburante, il che renderebbe le auto europee meno competitive. Il titolo del gruppo sale di oltre il 3%.
Micron (MU.US) – Il produttore, tra gli altri, di RAM ha annunciato il ritiro dal mercato consumer in questo segmento per concentrarsi sui clienti corporate e sull’IA.
Meta (META.US) – La società si è nuovamente trovata al centro dell’attenzione dei regolatori europei, tra dubbi sulla legalità di alcune funzionalità di IA. Contemporaneamente, il CEO ha annunciato una riduzione dell’impegno nel progetto "Metaverse", notizia accolta con grande sollievo dagli investitori. Di conseguenza, il titolo sale di oltre il 5%.
Symbotic (SYM.US) – La società perde quasi il 15% dopo una raccomandazione negativa di una banca d’investimento.
Philips (PHG.US) – La valutazione del titolo della società cala fino all’8% dopo che una banca d’investimento ha evidenziato le difficoltà dell’azienda a causa dei dazi e della debole crescita in Cina.
