Grafico del giorno - HK.cash (10.10.2024)

L'indice Hang Seng ha chiuso oggi con un aumento di quasi il 3%, mentre il CSI della Cina continentale è salito dell'1%, dopo che la banca centrale cinese ha annunciato la dimensione dettagliata della linea di credito SFISF. Tuttavia, i guadagni in Cina non sono stati significativi, con HK.cash che attualmente scambia a un guadagno "quasi simbolico" dell'1%. L'entità del rimbalzo è stata ancora più modesta oggi, considerando che l'indice SZSE Composite, basato a Shenzhen, era in procinto di subire un calo dell'8%, il più grande dal maggio 1997, ossia 27 anni fa, e oggi ha registrato un ulteriore calo dello 0,8%. L'attenzione del mercato è ora rivolta alla conferenza stampa del Ministero delle Finanze della Cina, prevista per sabato, in cui la Cina presenterà i dettagli del suo piano di stimolo fiscale. Il tema della conferenza stampa è "intensificare l'aggiustamento della politica fiscale controciclica per promuovere un'alta crescita economica". Il consenso di mercato prevede un minimo di 2-3 trilioni di yuan (circa 300-400 miliardi di dollari), come parte di un ampio pacchetto di stimolo secondo Julius Baer, una banca svizzera; la banca si aspetta ulteriori annunci legati a "stimoli" nelle prossime settimane. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oggi, la banca centrale cinese, la People's Bank of China (PBoC), ha annunciato la creazione di una linea di swap per valori mobiliari, fondi e compagnie assicurative (SFISF), con un allocazione iniziale di 500 miliardi di yuan (equivalente a circa 71 miliardi di dollari USA). L'iniziativa mira principalmente a supportare il mercato azionario, incoraggiando le istituzioni ad abbandonare i titoli di stato e ad aumentare le allocazioni negli indici. Sebbene l'annuncio che tale iniziativa sarebbe stata avviata sia stato fatto quasi due settimane fa, la decisione di oggi dimostra che la PBoC è davvero determinata ad agire rapidamente, creando una linea di credito per istituzioni finanziarie, assicuratori e fondi, per acquistare azioni. Il quadro generale è quello di migliorare le condizioni di liquidità nel mercato cinese e supportare una gamma di investimenti azionari fornendo obbligazioni governative alle istituzioni. Il meccanismo consente alle istituzioni di sicurezza di utilizzare le obbligazioni e rivenderle per raccogliere capitale, che può poi essere canalizzato negli acquisti di azioni. Non sorprende che gli investitori abbiano preso la sua creazione come una buona notizia, migliorando il sentimento attorno agli indici cinesi. La domanda è: durerà a lungo? Grafico HK.cash (intervallo H4)

Fonte: xStation5

