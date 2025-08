Grafico del giorno: NZDUSD (06.08.2025)

Oggi il dollaro neozelandese è la valuta più forte del G10, registrando un guadagno dello 0,4% contro il dollaro statunitense, dello 0,2% contro l’euro e dello 0,6% contro lo yen. Un tasso di disoccupazione più basso del previsto ha leggermente attenuato le preoccupazioni su un raffreddamento eccessivo del mercato del lavoro, pur senza modificare le aspettative riguardo alle prossime decisioni della Reserve Bank of New Zealand. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La coppia NZDUSD ha rotto la fase di stagnazione durata diversi giorni, anche se un’inversione del trend ribassista di breve periodo sarà possibile solo con il superamento della media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100, viola scuro). Un clima di maggiore ottimismo si estende anche al dollaro australiano, che beneficia indirettamente della dinamica positiva. Mercato del lavoro in rallentamento, ma senza sorprese Il tasso di disoccupazione è salito al livello più alto dal terzo trimestre del 2020, toccando il 5,2% su base annua. Tuttavia, il dato è risultato migliore delle aspettative pessimistiche del mercato (5,3% previsto, contro il 5,1% del primo trimestre). L’occupazione è scesa dello 0,1% su base trimestrale, in linea con le attese, mentre i salari sono aumentati dello 0,6%. Nonostante la disoccupazione sia risultata meno grave del previsto, i dati nel complesso confermano un notevole rallentamento dell’economia neozelandese, aggravato dall’incertezza legata alla politica commerciale statunitense, data la stretta relazione economica con Australia e Cina. Il rallentamento colpisce in particolare il settore dei servizi, che secondo i dati PMI è in contrazione da febbraio. I mercati prezzano almeno un taglio dei tassi entro la fine del 2025.

Fonte: Bloomberg Finance LP Fine della debolezza occupazionale? Secondo i policymaker neozelandesi, i dati migliori del previsto non sono motivo di compiacimento. “Non siamo soddisfatti del tasso di disoccupazione, e lavoriamo ogni giorno per costruire un’economia che offra più posti di lavoro e più opportunità”, ha dichiarato oggi il Ministro delle Finanze Nicola Willis. Tuttavia, non c’è consenso tra politici ed economisti sull’evoluzione futura della disoccupazione. Secondo Willis, il tasso dovrebbe diminuire entro fine anno e le esportazioni dovrebbero continuare a crescere grazie agli accordi di libero scambio, che potrebbero compensare l’impatto delle tariffe imposte da Donald Trump. Di parere opposto è Bloomberg Economics, secondo cui i dati settimanali e mensili indicano un calo continuo dell’occupazione, in contrasto con le proiezioni ottimistiche della RBNZ (che prevede una disoccupazione in calo e un recupero dei posti di lavoro). Se il trend non si invertirà, la disoccupazione potrebbe toccare il 5,5%. Lo spread dei rendimenti tra i bond a 10 anni della Nuova Zelanda e degli Stati Uniti si è mantenuto stabile, muovendosi in laterale, da aprile.

Fonte: Team di ricerca di XTB

