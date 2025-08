Snap perde il 21% e scende ai minimi da diversi mesi 📉

Le azioni di Snap Inc. (SNAP.US) sono crollate di circa il 21% a causa dei deludenti risultati trimestrali e di problemi tecnici legati alla piattaforma pubblicitaria, che hanno rallentato la crescita dei ricavi da advertising. Nel report, la società ha comunicato che i ricavi sono aumentati solo dell’8,7% su base annua, un dato nettamente inferiore rispetto ai trimestri precedenti, in cui la crescita era a doppia cifra. I problemi tecnici hanno portato alla visualizzazione degli annunci a prezzi scontati, riducendo notevolmente l’efficacia della piattaforma e spingendo gli inserzionisti verso concorrenti come Meta e Reddit, che offrono un miglior ritorno sugli investimenti pubblicitari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile A livello strategico, Snap si trova ora a dover affrontare una crescente competizione anche sul fronte dell’intelligenza artificiale, dove altri attori del settore social media stanno accelerando. Il forte calo delle azioni riflette la perdita di fiducia degli investitori, che iniziano a riconsiderare i rischi legati alla capacità di mantenere il ritmo di crescita dopo diversi trimestri solidi. Oltre ai limiti tecnologici, Snap deve fare i conti con sfide di mercato che potrebbero influenzarne la redditività nel breve termine. La società ha già vissuto periodi di perdite e ha segnalato la possibilità di non raggiungere una profittabilità sostenibile, alimentando ulteriormente l’incertezza tra gli investitori. Risultati Q2 di Snap: Ricavi totali : $1,35 miliardi (+9% a/a), in linea con le stime.

Ricavi pubblicitari : $1,17 miliardi (+4% a/a).

Altri ricavi (Snapchat Plus): $171 milioni (+64% a/a).

EPS (utile per azione) : -$0,16 (leggermente peggio del previsto: -$0,15).

EBITDA rettificato : $41 milioni (in calo rispetto ai $55M dello scorso anno e ai $53M stimati).

Perdita netta : $263 milioni (vs. $249M un anno fa).

Utenti attivi mensili : 932 milioni (+7% a/a).

Utenti attivi giornalieri : 469 milioni (+9% a/a).

Cash flow operativo : $88 milioni (vs. -$21M un anno fa).

Free cash flow: $24 milioni (vs. -$73M a/a). Â Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.