Grafico del giorno - OIL (13.01.2025)

I futures del Brent Crude (OIL) sono in calo dello 0,5%, cercando di stabilizzarsi dopo il sell-off di ieri, causato da crescenti speranze per un accordo di pace in Ucraina e le scorte di petrolio negli Stati Uniti più alte del previsto, come riportato dall'EIA. Inoltre, i deboli dati macroeconomici cinesi continuano a segnalare un rallentamento economico e tendenze di consumo in calo, aumentando l'incertezza sulle potenziali misure di stimolo della PBoC. L'outlook complessivo per la domanda di petrolio rimane incerto.

Le scorte di petrolio negli Stati Uniti più alte suggeriscono crescenti preoccupazioni per un eccesso di offerta, aggravato da una posizione più restrittiva della Federal Reserve sui tassi di interesse, che mette sotto pressione le prospettive globali per la domanda di petrolio. Inoltre, l'EIA ha rivisto al rialzo la sua previsione per la produzione di petrolio negli Stati Uniti, portandola a 13,59 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2025, evidenziando potenziali rischi per l'offerta a lungo termine.

Per ora, la crescita della domanda di petrolio nei Paesi OCSE nel 2025 è prevista solo dello 0,1 mb/g, mentre nei Paesi non OCSE si prevede un aumento della domanda di 1,3 mb/g, con una crescita ulteriore attesa fino al 2026. Nonostante una reazione del mercato che punta a prezzi del petrolio più bassi a seguito dei colloqui USA-Russia sul futuro dell'Ucraina, i trader stanno prezzando la probabilità di un accordo di pace piuttosto che l'accordo stesso, poiché le relazioni Mosca-Kiev rimangono altamente incerte. Se verrà raggiunto un accordo di pace, le preoccupazioni per una fornitura russa di petrolio tesa potrebbero attenuarsi, con le azioni delle compagnie di navigazione asiatiche già in calo per via delle paure riguardo la discesa delle tariffe di trasporto del petrolio.

OIL (intervallo H1)

Il livello di $73 al barile rimane un supporto tecnico chiave per OIL. Una rottura sotto questa zona potrebbe portare il Brent Crude sotto la soglia critica dei $70. Per ora, la domanda rimane contenuta al livello di $73. Con l'aumento delle scorte e della produzione di petrolio negli Stati Uniti, una Fed cauta e il rilascio delle tensioni geopolitiche, OIL affronta diversi rischi al ribasso. Scendere sotto i $70 non è escluso se dovesse esserci un accordo di pace in Ucraina, che potrebbe allentare le sanzioni statunitensi sul petrolio russo. I trader monitoreranno oggi il report PPI dagli Stati Uniti alle 14:30.

Fonte: xStation5