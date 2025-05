Grafico del giorno - OIL.WTI (06.05.2025)

Il greggio West Texas Intermediate (OIL.WTI) rimbalza dell'1,5% a 58,19 dollari martedì, dopo il calo del 2% di lunedì che lo aveva portato ai minimi dal febbraio 2021. Questo modesto recupero arriva con il ritorno dei compratori cinesi dalle festività, che hanno colto l'opportunità dei prezzi bassi attuali. La svolta di OPEC+ fa crollare i prezzi Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile OPEC+ ha sorpreso i mercati annunciando un aumento della produzione di 411.000 barili al giorno per giugno, quasi il triplo rispetto a quanto pianificato, segnando il secondo mese consecutivo di accelerazione nei rialzi produttivi. Questo cambiamento strategico, dal sostegno ai prezzi alla saturazione del mercato, ha fatto precipitare il petrolio di oltre il 20% da aprile, quando gli annunci tariffari del presidente Trump hanno alimentato timori sull'economia globale. Le previsioni diventano ribassiste Barclays ha abbassato la previsione sul Brent per il 2025 a 70 dollari al barile, mentre Standard Chartered ha rivisto la sua stima al ribasso di 16 dollari, portandola a 61. Anche Goldman Sachs e JPMorgan hanno tagliato le loro previsioni a causa dei timori di recessione. Estate più leggera per gli automobilisti Patrick De Haan di GasBuddy prevede che il prezzo medio nazionale della benzina negli Stati Uniti scenderà sotto i 3 dollari al gallone con la fine della manutenzione delle raffinerie, con un possibile aumento del potere d'acquisto dei consumatori pari a decine di miliardi di dollari. Le Big Oil non cambiano rotta Nonostante la volatilità del mercato, i grandi gruppi petroliferi mantengono le strategie di crescita: Exxon punta a un aumento della produzione del 7% e Chevron del 9% nel 2025. OIL.WTI (D1) OIL.WTI è scambiato vicino a un precedente minimo che in passato aveva innescato un netto rimbalzo, seguito poi da un proseguimento del trend ribassista. I rialzisti devono superare quota 64 dollari per ottenere slancio, mentre i ribassisti potrebbero puntare a un nuovo test dei minimi recenti. L’RSI mostra una divergenza rialzista nascosta (con un minimo più alto mentre il prezzo segna un minimo più basso), pattern simile a quello osservato sul MACD.

