Grafico del giorno - OIL.WTI (12.09.2025)

I futures sul petrolio (OIL) oggi salgono di oltre il 2%, trainati dai potenziali rischi di interruzione dovuti alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alla guerra in Ucraina con la Russia, che potrebbero contribuire a stabilizzare il mercato e i prezzi nonostante gli elevati livelli di scorte e la produzione OPEC. Punti salienti del mercato petrolifero Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le scorte statunitensi di greggio sono aumentate di 3,9 milioni di barili nella settimana conclusasi il 5 settembre 2025, raggiungendo i 424,6 milioni di barili, a fronte delle attese degli analisti di un calo.

Le scorte restano inferiori del 3% rispetto alla media stagionale a cinque anni, mentre quelle di distillati sono inferiori del 9% e quelle di benzina sono vicine ai livelli normali.

Le scorte di benzina sono aumentate di 1,5 milioni di barili, mentre i distillati sono saliti bruscamente di 4,7 milioni di barili, invertendo i cali precedenti.

La fornitura complessiva di prodotti petroliferi ha raggiunto in media 20,9 milioni di barili al giorno nelle ultime quattro settimane, in aumento del 2% su base annua, segnalando una domanda stabile.

L’utilizzo delle raffinerie statunitensi è sceso al 91,3% dal 93,1%, con input di greggio pari a una media di 16,2 milioni di barili al giorno, contribuendo all’accumulo delle scorte.

Le importazioni di greggio degli Stati Uniti sono aumentate di 420.000 barili al giorno a 6,8 milioni, mentre le esportazioni sono diminuite di 280.000 barili al giorno, incrementando ulteriormente l’offerta interna.

La produzione interna di greggio è rimasta vicina ai massimi storici a 13,4 milioni di barili al giorno, aggiungendo ulteriori pressioni sull’offerta complessiva.

L’aumento delle scorte riflette una combinazione di forte produzione, maggiori importazioni, minore attività di raffinazione e calo delle esportazioni, anche se i livelli restano all’interno degli intervalli storici. Punti salienti del report EIA sul petrolio La domanda mondiale di petrolio nel 2025 dovrebbe aumentare di 740.000 barili al giorno su base annua, con l’OCSE resiliente a inizio anno ma prevista in contrazione nella seconda parte, lasciando la domanda complessiva stabile.

L’offerta globale ha raggiunto un record di 106,9 milioni di barili al giorno in agosto, grazie al ritiro dei tagli da parte dell’OPEC+ e alla produzione non-OPEC+ rimasta su livelli elevati; la produzione è prevista in crescita di 2,7 milioni di barili al giorno nel 2025 e di 2,1 milioni nel 2026.

La lavorazione del greggio nelle raffinerie ha toccato un record di 85,1 milioni di barili al giorno in agosto, ma dovrebbe calare di 3,5 milioni al giorno entro ottobre a causa della manutenzione stagionale.

Le scorte globali di petrolio sono salite di 26,5 milioni di barili a luglio, con un aumento cumulativo di 187 milioni dall’inizio del 2025, ma restano inferiori di 67 milioni rispetto alla media quinquennale.

Le sanzioni contro Russia e Iran hanno avuto finora un impatto limitato sui flussi, ma il divieto UE del 2026 sui prodotti raffinati potrebbe ulteriormente alterare il commercio.

L’OPEC+ ha concordato il 7 settembre di ritirare la seconda tranche di tagli all’offerta, con un obiettivo di 137.000 barili al giorno in ottobre, sebbene gli incrementi effettivi restino inferiori ai target.

I produttori non-OPEC+ (Stati Uniti, Brasile, Canada, Guyana, Argentina) continuano a crescere a ritmi sostenuti, eguagliando i contributi dell’OPEC+ nel 2025–2026.

Le scorte globali dovrebbero aumentare in media di 2,5 milioni di barili al giorno nel secondo semestre 2025, con l’offerta che supera la domanda, anche se i rischi geopolitici potrebbero modificare gli equilibri. OIL (D1)

I prezzi del petrolio sono in rialzo oggi, ma flettono leggermente dopo aver raggiunto i 64 dollari, dove si individua la prima zona di resistenza, supportata dai pattern di prezzo. Fonte: xStation5

