🍫Il mercato del cacao capitola all'inizio della stagione

Punti chiave Prezzi del cacao in forte calo: la commodity perde oltre il 10% questa settimana e quasi il 30% in tre mesi, riportando le quotazioni ai livelli di inizio 2024.

Prospettive di offerta in miglioramento: la brusca correzione è sostenuta da arrivi ai porti superiori alle attese e dai piani dei produttori di aumentare i prezzi ai coltivatori, segnalando una produzione futura più elevata.

Curva forward in appiattimento: la curva quasi piatta riflette una maggiore fiducia del mercato nella continuità dell’offerta, nonostante il prezzo appaia tecnicamente sottovalutato.

I prezzi del cacao scendono di oltre il 4% oggi, segnando il terzo giorno del mese e al contempo il terzo giorno della stagione principale ufficiale 2025/2026. Dall’inizio di questa settimana il calo ha superato il 10%. Negli ultimi tre mesi (escludendo i costi di rollover) i prezzi sono crollati di quasi il 30%, rendendo il cacao la commodity con le peggiori performance a livello globale nel periodo recente. Le quotazioni sono tornate ai livelli di inizio 2024, mentre la curva forward risulta quasi piatta, segnalando una maggiore certezza del mercato riguardo all’offerta. Il cacao è la commodity con le peggiori performance degli ultimi 3 mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP I primi dati cruciali sugli arrivi nei porti della Costa d’Avorio sono attesi per lunedì, e le prime indicazioni suggeriscono che i valori saranno significativamente migliori rispetto alle attese iniziali. Inoltre, nelle ultime settimane gli arrivi sono stati più volte superiori rispetto a un anno fa, evidenziando un netto miglioramento delle dinamiche di offerta nel mercato del cacao.

In aggiunta, sia il Ghana sia la Costa d’Avorio dovrebbero aumentare i prezzi riconosciuti agli agricoltori. Ciò non solo migliorerà le prospettive di produzione futura grazie a potenziali investimenti, ma potrebbe anche incentivare i coltivatori a preferire i canali di vendita ufficiali rispetto a quelli illegali, al fine di ottenere prezzi più elevati. Il prezzo del cacao è già due deviazioni standard al di sotto della media a 1 anno, segnalando una significativa sottovalutazione. Tuttavia, i dati storici mostrano che nel 2017, quando il ritmo del calo fu simile, il prezzo si discostò fino a tre volte dalla media. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB La stagionalità suggerisce che i prezzi del cacao tendono a calare intorno a settembre e ottobre, per poi registrare spesso un rimbalzo successivo. Tuttavia, se la stagione del raccolto dovesse rivelarsi solida, i prezzi potrebbero non risalire in linea con le medie storiche. Stagionalità nell’andamento dei prezzi del cacao. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB La curva forward del cacao è quasi piatta rispetto alla sua conformazione di appena un mese fa. Ciò indica una notevole fiducia degli investitori sulla continuità dell’offerta. Allo stesso tempo, la liquidità sul mercato dei futures resta estremamente bassa. Cocoa forward curve is nearly flat. Source: Bloomberg Finance LP All’inizio della settimana i prezzi del cacao testavano i 7.000 $ per tonnellata, ma ora si avvicinano al livello dei 6.000 $. I prezzi del cacao si stanno avvicinando al livello di 6.000 $ per tonnellata. Fonte: xStation5

