Grafico del giorno - OIL.WTI (21.03.2025)

I prezzi del petrolio sono scesi leggermente venerdì, ma hanno comunque chiuso la settimana con il secondo rialzo consecutivo, grazie alle nuove sanzioni statunitensi contro l’Iran e ai piani di taglio della produzione annunciati dall’OPEC+, alimentando le aspettative di un'offerta più limitata. Il Brent è sceso dello 0,17% a $71,59 al barile, mentre il WTI ha perso lo 0,42% a $68,20, con entrambi i benchmark destinati a registrare i maggiori guadagni settimanali da inizio gennaio 2025. Gli USA intensificano le sanzioni contro l'Iran In una svolta politica significativa, il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato giovedì la quarta tornata di sanzioni legate all’Iran, colpendo per la prima volta una raffineria cinese indipendente, tra le altre entità coinvolte nel trasporto di greggio iraniano verso la Cina. Gli analisti di RBC Capital Markets hanno definito questa mossa "un chiaro inasprimento della politica sanzionatoria", osservando che, sebbene le implicazioni fisiche siano minime, il rischio percepito potrebbe aumentare. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile 🛢️ I piani di compensazione OPEC+ sostengono i prezzi Il petrolio ha trovato ulteriore supporto grazie al nuovo meccanismo di compensazione annunciato dall'OPEC+ giovedì, che richiede a sette membri di ridurre ulteriormente la produzione per compensare i livelli superiori agli accordi precedenti. Il piano prevede tagli mensili compresi tra 189.000 e 435.000 barili al giorno, estendendosi fino a giugno 2026. 🌍 Le tensioni geopolitiche spingono i prezzi Le tensioni in Medio Oriente continuano a sostenere i prezzi del greggio: Hamas ha lanciato razzi su Tel Aviv dopo tre giorni di attacchi israeliani su Gaza. "La prospettiva di una campagna USA prolungata contro gli Houthi, unita alla rinnovata offensiva di Israele su Gaza, rimette il petrolio sotto i riflettori", ha dichiarato Chris Beauchamp di IG. 📈 Prospettiva degli analisti Nonostante i fattori rialzisti, gli analisti rimangono cauti sull’effettiva capacità dell'OPEC+ di applicare il meccanismo di compensazione. "Avere un piano per i tagli non significa che i membri lo seguiranno. Alcuni Paesi continuano a superare sistematicamente i livelli di produzione target", hanno osservato gli analisti di ING, evidenziando lo scarso successo del cartello nel far rispettare la conformità da quando il meccanismo è stato introdotto cinque anni fa. 💡 Panoramica tecnica del WTI Il prezzo del WTI si avvicina al livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6%, che in precedenza aveva funzionato da supporto durante il trend ribassista. I rialzisti puntano alla resistenza intorno al livello di ritracciamento del 38,2%, mentre i ribassisti mirano a un nuovo test dei minimi di novembre. L'RSI sta formando una divergenza rialzista, con resistenza intorno al livello 51, mentre il MACD si prepara a segnare un massimo più alto dopo un incrocio rialzista.

