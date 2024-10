Grafico del giorno - Petrolio (OIL) (04.10.2024)

I mercati petroliferi hanno registrato un'impennata drammatica ieri, con il Brent che è salito del 5% raggiungendo i 77,62 dollari al barile, il livello più alto in oltre un mese. Questo forte aumento è dovuto alle crescenti tensioni in Medio Oriente e alla crescente speculazione su possibili attacchi israeliani alle infrastrutture petrolifere iraniane. Anche il greggio West Texas Intermediate (WTI) ha seguito questo trend al rialzo, chiudendo a 73,71 dollari, segnando un aumento del 5,15% nella giornata. Oggi il petrolio continua la sua corsa con il Brent che guadagna lo 0,83%, arrivando a 78,16 dollari, e il WTI che sale di oltre lo 0,8% fino a 74,27 dollari. Il catalizzatore di questo improvviso rialzo è stato un commento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Alla domanda sulla possibilità che Israele attacchi le infrastrutture petrolifere dell'Iran, Biden ha dichiarato: "ne stiamo discutendo". Questa affermazione ha scosso i mercati petroliferi, alimentando i timori di possibili interruzioni delle forniture globali di greggio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I principali fattori che guidano l'impennata dei prezzi del petrolio includono: Tensioni geopolitiche: Il conflitto in corso tra Israele e Iran è aumentato, con il recente attacco missilistico iraniano contro Israele che ha suscitato preoccupazioni su eventuali azioni di rappresaglia.

Timori di interruzione delle forniture: Qualsiasi attacco alle infrastrutture petrolifere iraniane potrebbe avere un impatto significativo sull'offerta globale di petrolio, poiché l'Iran è il settimo maggior produttore di petrolio al mondo.

Preoccupazioni per lo Stretto di Hormuz: Il rischio di possibili blocchi in questa via di navigazione critica, attraverso cui transita un terzo del traffico mondiale di petroliere, sta aumentando l'ansia sui mercati.

Il rischio di possibili blocchi in questa via di navigazione critica, attraverso cui transita un terzo del traffico mondiale di petroliere, sta aumentando l'ansia sui mercati. Aumento del premio di rischio: I rischi geopolitici sempre più elevati stanno spingendo i trader a incorporare un premio di rischio maggiore nel prezzo del petrolio. I prezzi del petrolio sono stati volatili dall'inizio della settimana a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. In primo piano c'è il conflitto geopolitico in corso tra Israele e Iran, che è aumentato dopo il recente attacco missilistico dell'Iran contro Israele. Questo ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili azioni di rappresaglia e al loro potenziale impatto sulle catene di approvvigionamento del petrolio. I timori di interruzioni delle forniture sono particolarmente intensi, considerando il ruolo dell'Iran come settimo maggiore produttore di petrolio al mondo. A rendere ancora più nervosi i mercati ci sono le preoccupazioni per possibili blocchi nello Stretto di Hormuz, una rotta di navigazione cruciale attraverso la quale transita un terzo del traffico globale di petroliere. I crescenti rischi geopolitici stanno spingendo i trader a includere un premio di rischio maggiore nel prezzo del petrolio, contribuendo all'aumento complessivo dei prezzi. Gli analisti di mercato sono divisi sull'impatto potenziale a lungo termine di questi sviluppi. Alcuni avvertono che i prezzi del petrolio potrebbero salire ancora di più se Israele colpisse le raffinerie iraniane e Teheran rispondesse attaccando altri giacimenti e raffinerie di petrolio nella regione. Altri, tuttavia, indicano fattori mitiganti, come la debole domanda dalla Cina e la capacità inutilizzata di oltre 5 milioni di barili al giorno dei produttori OPEC+, che potrebbe contribuire a compensare eventuali interruzioni delle forniture. Le implicazioni globali di questo aumento dei prezzi sono significative e complesse. Crescono le preoccupazioni per l'inflazione, poiché un eventuale rialzo prolungato dei prezzi dell'energia aumenta la possibilità di rincari del carburante e delle bollette di gas ed elettricità. Il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, ha sottolineato queste preoccupazioni giovedì, avvertendo del potenziale impatto "molto serio" e dichiarando che stava osservando gli sviluppi "molto da vicino. Fonte: Bloomberg L.P. Per trader e investitori, diversi fattori chiave saranno cruciali da monitorare nei prossimi giorni. Questi includono eventuali annunci o azioni da parte di Israele riguardo a possibili attacchi alle infrastrutture petrolifere iraniane, la risposta dell'Iran a potenziali minacce o azioni contro le sue strutture petrolifere, e i movimenti nello Stretto di Hormuz che potrebbero influenzare il traffico delle petroliere. Inoltre, saranno attentamente seguite le dichiarazioni dei membri dell'OPEC+ riguardo a possibili aumenti della produzione per compensare eventuali interruzioni, così come i dati economici globali, in particolare dalla Cina, che potrebbero influenzare le previsioni di domanda di petrolio. Anche la stagionalità giocherà un ruolo importante, poiché ottobre e novembre sono storicamente mesi deboli per il petrolio. Sebbene l'attuale aumento dei prezzi del petrolio sia significativo, vale la pena notare che la reazione è stata molto più attenuata rispetto alla risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Tuttavia, la situazione rimane fluida, e qualsiasi ulteriore escalation potrebbe portare a movimenti di prezzo più drammatici nei prossimi giorni e settimane. Storicamente, il maggiore picco è stato visibile nella prima settimana dall'inizio delle tensioni geopolitiche. La sostenibilità di questo rialzo dei prezzi dipenderà in gran parte dal fatto che le tensioni in Medio Oriente si intensifichino ulteriormente e portino a effettive interruzioni nelle forniture di petrolio. Poiché la situazione continua a evolversi, i partecipanti al mercato dovranno rimanere vigili e preparati per la volatilità. OIL (intervallo D1) Il contratto sul Brent Crude, rappresentato dal ticker OIL, si sta avvicinando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%, che non è stato un fattore significativo nei movimenti di prezzo precedenti. I livelli chiave da monitorare sono la media mobile a 100 giorni (SMA), seguita dal ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, che ha già agito da resistenza in passato. Perché i ribassisti possano prendere il controllo, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, in linea con la media mobile a 50 giorni (SMA) a 76 dollari, è il punto di prezzo critico da rompere. Attualmente, tutti gli oscillatori mostrano una chiara divergenza rialzista sia sui timeframe giornalieri che settimanali, anche se il MACD non ha ancora emesso un segnale di acquisto sul grafico settimanale. Fonte: xStation

