Grafico del giorno - PLATINUM (09.06.2025)

Il platino è ancora una volta il metallo prezioso con la migliore performance di giornata, con un guadagno del 3,5% e il raggiungimento dei massimi degli ultimi quattro anni.

Il metallo ha messo a segno un notevole rimbalzo di quasi il 30% dai minimi del 7 aprile 2025 — una data che coincide con il picco delle tensioni commerciali legate a Donald Trump. Oggi si osserva una continua debolezza del dollaro statunitense, in calo di oltre lo 0,3%, che sta contribuendo a sostenere il sentiment sul mercato dei metalli. Gli investitori non stanno solo puntando sul platino, ma stanno acquistando con entusiasmo anche argento, che ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2011 — ora scambiato sopra i 36 dollari l’oncia. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La potenziale de-escalation delle tensioni commerciali sta migliorando le prospettive complessive per i metalli, e il platino ha ora registrato sei settimane consecutive di rialzi. I principali fattori trainanti restano l’incertezza geopolitica, le preoccupazioni per il debito fiscale sovrano (compreso quello degli Stati Uniti) e i rischi di rallentamento economico, il tutto in un contesto di inflazione elevata e fragilità macroeconomica. I prezzi del platino sono sostenuti non solo dal rinnovato interesse per i metalli fisici, alimentato dall’espansione dell’aggregato monetario M2 da parte delle principali banche centrali, ma anche dalle aspettative di un’offerta limitata sul mercato spot, dal miglioramento del sentiment sulla domanda industriale e dai flussi speculativi tecnici provenienti dai mercati dell’oro e dell’argento. Un altro fattore favorevole è il rinnovato interesse da parte delle maison di gioielleria e dei designer, spinto indirettamente dalla riduzione dei margini di profitto sull’oro, storicamente costoso. Questo cambiamento ha riportato l’attenzione sul platino — un metallo che negli ultimi anni era stato messo da parte. Curiosamente, il platino è più raro dell’oro, il che ne aumenta l’attrattiva nel lungo periodo. PLATINO (timeframe D1)

Fonte: xStation5

