Grafico del giorno - SILVER (12.12.2025)

L’argento ha proseguito il suo storico rally questa settimana, raggiungendo un nuovo massimo storico vicino a 64,20 dollari l’oncia, sostenuto da una forza eccezionale sia nella domanda industriale che in quella degli investitori. Il metallo si trova ora nel quinto anno consecutivo di un deficit strutturale di offerta, secondo il World Silver Survey 2025. Questo rimane uno dei fattori rialzisti di lungo termine più solidi per il mercato.

La produzione mineraria globale è sostanzialmente stabile a 813 milioni di once all’anno, mentre il riciclo non è aumentato abbastanza da compensare il crescente consumo. Questo squilibrio persistente è una delle principali ragioni per cui i prezzi continuano a salire.

La domanda industriale è in forte crescita nei settori dell’elettronica, del fotovoltaico, delle energie rinnovabili e della produzione avanzata. Il Silver Institute segnala che la lavorazione industriale ha raggiunto un livello record nel 2025.

La partecipazione degli investitori si è intensificata con il calo dei rendimenti reali e l’allentamento delle condizioni monetarie. I flussi negli ETF sono diventati positivi, con l’argento che ha sovraperformato l’oro, quasi raddoppiando dall’inizio dell’anno.

Gli analisti diventano sempre più ottimisti. Bank of America ha alzato il prezzo obiettivo a 12 mesi a 65 USD (cosa che implicherebbe nessun ulteriore rialzo rispetto ai livelli attuali), mentre BNP Paribas ritiene che l’argento potrebbe raggiungere 100 USD l’oncia entro la fine del 2026, sostenuto dai persistenti deficit di offerta e dalla domanda da bene rifugio.

I vincoli strutturali limitano la capacità del mercato di rispondere con nuova offerta. Poiché la maggior parte dell’argento è prodotto come sottoprodotto di miniere di piombo, zinco, rame e oro, prezzi più elevati non si traducono in una crescita immediata della produzione.

I principali rischi includono possibili riduzioni di consumo nel settore solare, sostituzioni in applicazioni industriali e un calo della domanda degli investitori se le condizioni macroeconomiche dovessero cambiare, in particolare se i tassi reali aumentassero.

La decisione più recente della Federal Reserve ha fornito un supporto visibile al complesso dei metalli preziosi. Un terzo taglio consecutivo dei tassi di 25 punti base e l’annuncio di acquisti di T-bill per 40 miliardi di dollari al mese hanno spinto il dollaro USA verso il basso e sostenuto sia oro che argento. L’argento rimane il performer principale tra i metalli preziosi, beneficiando di una combinazione di fondamentali fisici restrittivi, politica monetaria accomodante e forti driver di domanda diffusa. Il mercato entra nel 2026 con uno dei setup rialzisti più convincenti degli ultimi dieci anni, sebbene la volatilità sia probabile man mano che i prezzi testano livelli più elevati.

Argento (intervallo D1)

Osservando il grafico dell’argento, si nota che il prezzo è quasi il 50% sopra la EMA200, una dinamica molto simile a quella del 20 ottobre; inoltre, il forte movimento dopo la correzione di novembre è quasi 1:1 simile al precedente. Questa dinamica potrebbe aumentare la volatilità dell’argento; tuttavia, considerati i cambiamenti nella politica della Fed e la solida domanda, l’argento entra nel periodo di Natale e Capodanno con un sentiment molto ottimista. La rottura sopra i 60 dollari l’oncia del 9 dicembre ha innescato ulteriore momentum.

Fonte: xStation5