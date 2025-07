Grafico del giorno - SILVER (14.07.2025)

Dopo il recente breakout, i prezzi dell’argento hanno raggiunto i massimi da quasi 14 anni, riflettendo una forte domanda sulla borsa delle materie prime di Londra. I massimi storici dell’oro e l’incertezza persistente sull’“ordine commerciale globale” stanno spingendo gli investitori a cercare alternative sicure per proteggere il capitale dalla volatilità dei mercati. Attualmente, l’argento si distingue come il principale vincitore in un contesto di tensioni commerciali prolungate e in attesa della forma definitiva della politica tariffaria statunitense. Da giugno, il metallo ha guadagnato quasi il 18,5% e, da inizio anno, ha persino superato l’oro in termini di performance (35% contro 28%). Nonostante l’oro resti il bene rifugio per eccellenza, la sua valutazione storicamente elevata (attualmente a 3.367 $ l’oncia) sta iniziando a scoraggiare alcuni investitori. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli investitori istituzionali hanno avuto un ruolo chiave nel recente rally dell’argento – secondo le stime di Bloomberg, gli ETF legati all’argento hanno aumentato le loro riserve di quasi 2.550 tonnellate. Oltre alla sua funzione di bene rifugio, l’argento è anche un metallo industriale cruciale, in particolare per il settore dei pannelli solari. La crescita dell’industria solare cinese potrebbe sostenere l’interesse nel lungo termine, anche se il principale rischio resta un aumento dell’appetito per il rischio, che colpirebbe l’argento più dell’oro. Da aprile, i futures sull’argento sono scambiati tra la media mobile esponenziale a 30 giorni (viola chiaro) e due deviazioni standard rispetto al periodo di 100 giorni (nero). Le recenti fasi di consolidamento hanno avuto un’ampiezza compresa tra 1,5 e 2 dollari.

Fonte: xStation5 L’argento ha iniziato a recuperare terreno rispetto all’oro, mentre gli investitori cercano asset che siano allo stesso tempo sicuri ed efficaci come copertura contro i rischi geopolitici. Sebbene il recente rally dell’argento sia davvero storico, il rapporto oro-argento rimane sopra la media degli ultimi 10 anni, suggerendo spazio per ulteriori guadagni. Al contrario, una rapida de-escalation delle tensioni commerciali globali — in particolare tra Stati Uniti e resto del mondo — potrebbe fermare bruscamente la salita dell’argento verso i massimi storici. Fonte: XTB

